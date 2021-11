Le nouveau petit ami de Kim K Pete Davidson a un suçon. Momager Kris travaille d’arrache-pied pour détourner l’attention…

Kim Kardashian et Pete Davidson ont eu un rendez-vous romantique chez Giorgio Baldi à Santa Monica dimanche. L’humoriste avait l’air… comme il le fait toujours, qui semble avoir besoin d’un bain, tandis que Kim était habillée tout en noir doublé de la tête aux pieds, avec des gants (c’est entendu) et une casquette de baseball. Le couple donnait aux parents ce qu’ils voulaient, des démonstrations d’affection, beaucoup de rires, etc.

Bon, le nouveau couple, Kim et Pete sont allés dîner, sa voiture est arrivée et son garde du corps les a accompagnés jusqu’à une salle privée, ils ont mangé (ils supposent) et ils sont repartis en se tenant la main (pour qu’ils n’oublient pas qu’ils sont en couple) . Pete a ouvert la portière de la voiture pour Kim – comme un gentleman, bien sûr. Le couple n’a pas pu s’arrêter de rire une fois qu’ils sont montés dans la voiture.

Le fait est que Pete a eu un suçon… OMG ! Un suçon, une « morsure d’amour » sous l’oreille… ça veut dire ? ROMANCE!! Pouvez-vous imaginer si Kim va à Kravis pour montrer son amour ? Oh mon Dieu, non… désolé pour la photo !

Dailymail, qui contient toutes les photos du rendez-vous romantique de Kim, dit que la star de télé-réalité de Hulu n’a jamais eu l’air aussi heureuse. Et c’est vrai, au moins maintenant il rit. Même si cette romance à un million d’années-lumière a l’air… FAUX ! Kim avec tout ce chiffon… LOL !

