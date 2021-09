Le nouveau petit ami de Leah Messer dévoilé

La famille Messer a plus à faire. La star de Teen Mom 2, Leah Messer, a présenté aux fans son nouveau petit ami, Jason Mobley, originaire de Caroline du Nord qui sert en tant que cyber-officier de l’armée américaine et a déjà travaillé pour la NASA. Mobley a fait sa première apparition sur la page Instagram de Messer vendredi, et Messer a partagé son histoire d’amour avec Entertainment Tonight dimanche. La nouvelle survient quelques semaines après que la sœur de Messer, Victoria Messer, a annoncé qu’elle était fiancée à Royer Rodriguez.

Messer, 29 ans, et Mobley, 25 ans, se sont rencontrés après que Mobley ait réalisé un projet avec ESPN et l’armée sur lequel l’un des assistants de production de Messer a travaillé en septembre 2020. Messer a décidé de suivre Mobley sur les réseaux sociaux et ils se sont reconnectés via des messages directs en février. Après avoir parlé, il lui a demandé un rendez-vous. “Lors de notre premier rendez-vous, il est venu me chercher et m’a emmené à un délicieux dîner au Bricks & Barrels à Charleston, en Virginie-Occidentale, puis nous sommes allés au concert de Wiz Khalifa au WV Power Park. C’était incroyable”, a déclaré Messer à ET.

Ensuite, le couple est allé au Costa Rica ensemble, et Mobley a demandé à Messer d’être sa petite amie et ils sont devenus exclusifs. “Quand Jaylan a commencé à cocher toutes les cases et les caractéristiques que je recherchais chez un partenaire, je ne mentirai même pas, j’ai été surpris”, a déclaré Messer lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait séduite chez lui. “Il est tellement compatissant, attentionné, patient, gentil, attentionné, a un grand sens de l’humour, est aventureux et ADORE les enfants. J’ai juré qu’il n’était pas réel !”

Messer a rendu publique la relation avec une photo des deux à Charleston, en Virginie-Occidentale vendredi. Elle n’a pas expliqué qui était Mobley avant dimanche lorsqu’elle a partagé plus de photos de leurs aventures ensemble. Mobley a également publié des photos et une vidéo de leur voyage au Costa Rica sur sa propre page Instagram. Mobley a également rencontré les filles de Messer – Aleeah ​​et Aliannah, 11 ans, et Adalynn, 8 ans.

“Jaylan et les filles se sont rencontrés récemment, et ils se sont si bien connectés qu’au début, cela m’a fait peur, mais je veux que mes filles voient qui fait sourire leur maman. Je suis heureux qu’elles l’aient rencontré et l’aimaient”, a déclaré Messer. ET. “Addie était à la maison quand il est venu me chercher pour notre premier rendez-vous. Quand il s’est rendu dans la mauvaise maison, elle a insisté pour lui faire savoir qu’il devait aller chercher sa mère à la bonne maison et lui a indiqué exactement où choisir. Elle m’a dit : ‘Oh non, monsieur, vous devez aller chercher ma mère à la porte d’entrée. S’il vous plaît et merci !'”

Messer était auparavant mariée à Corey Simms de 2009 à 2011 et à Jeremy Calvert de 2011 à 2015. Elle est également récemment sortie avec Jason Jordan de 2018 à 2019. Messer travaillerait sur une société de coaching en santé et sur un podcast sur le bien-être qui l’accompagne. “Je vais très bien ! Toujours concentrée sur le fait d’être la meilleure mère et travaillant constamment sur les projets en cours et les projets à venir que j’ai l’intention de lancer très bientôt”, a-t-elle déclaré à ET. “Le timing est primordial et je pense que le moment est venu. Restez à l’écoute !”