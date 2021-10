Le nouveau petit-déjeuner sain sans sucre ni édulcorants triomphe chez Mercadona | La vie

Cereal Mix est le nouveau petit-déjeuner sain qui triomphe chez Mercadona. Il se compose de céréales sans sucres ajoutés ni édulcorants et fait sensation auprès des consommateurs.

Heureusement, mener une vie active et manger sainement est devenu une tendance qui compte de plus en plus d’adeptes. Pour cette raison, nous trouvons de plus en plus d’aliments sains dans les rayons des supermarchés.

Cependant, tous les produits présentés comme sains ne sont pas vraiment sains. Il est important de lire attentivement les ingrédientscar, dans de nombreux cas, ils contiennent de grandes quantités de sucre ou sont édulcorés avec des édulcorants chimiques malsains.

Mercadona s’efforce de satisfaire les nouvelles demandes des consommateurs et nous propose différentes alternatives pour des petits déjeuners sains. Après le grand succès des céréales Avena Crunchy de Hacendado, le nouveau produit qui déferle sur la chaîne de supermarchés valenciens est Cereal Mix.

Le mélange de céréales Mercadona contient un mélange de céréales soufflées, plus précisément l’avoine (40 %), le quinoa (10 %) et le riz (10 %), combiné avec des flocons de maïs (40 %). La farine d’avoine se distingue par sa teneur élevée en fibres et en protéines, le quinoa est faible en gras et fournit également beaucoup de fibres, et le riz soufflé contient des antioxydants et des vitamines.

Ils ne contiennent ni sucres ni édulcorants ajoutés, c’est donc une alternative vraiment saine à prendre aussi bien pour le petit-déjeuner que pour une collation.

Comme nous pouvons le voir dans les informations nutritionnelles, 100 grammes de produit n’apportent que 0,7 gramme de sucresainsi que 10,1 grammes de protéines et 4,5 grammes de fibres. Il est vendu en paquets de 375 grammes au prix de 2,30 euros pièce.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Ces bonnes valeurs nutritionnelles, ainsi que leur polyvalence, ont fait des céréales Mercadona’s Cereal Mix l’une des options préférées des personnes soucieuses de leur alimentation et 5 000 paquets sont déjà vendus par jour.

L’entreprise de Juan Roig nous propose différentes recettes pour savourer un petit-déjeuner, une collation ou une collation nutritive et satisfaisante. Ces céréales peuvent être combinées avec du yaourt (normal ou liquide), du lait, des boissons végétales, des cacahuètes en poudre et autres noix, des fruits ou tout autre ingrédient que vous aimez.