Le nouveau PinePhone Pro est un téléphone Linux pour les personnes qui aiment Android

CE sera l’année du téléphone Linux

Pine64, les nerds hardcore derrière le matériel Linux, y compris le PinePhone de 2019 que nous avons examiné, ouvre des précommandes pour son nouveau PinePhone Pro à 399 $.

Écran 6″ 1440 x 720 IPS, Gorilla Glass 4 SoC Rockchip RK3399S (2x Cortex-A72 + 4x A53 @ 1,5 GHz) RAM 4 Go LPDDR4 Stockage 128 Go eMMC + microSD jusqu’à 2 To Caméras 13MP Sony IMX256 arrière, 5MP OmniVision OV5640 avant Cellulaire Quectel EG25 -Modem G pour LTE, GSM, CDMA, GPS, GPS-A Modem local AMPAK AP6255 pour Wi-Fi 5, Périphériques Bluetooth 4.1 Pogo, USB 3.0 (Type-C), audio 3,5 mm Batterie 3 000 mAh avec alimentation USB 15 W chargement du système d’exploitation Mainline Linux + distributions Taille 161 x 76,6 x 11,1 mm / 215 g Prix 399 $ hors frais de port, taxes



Cette mise à niveau est définitivement une pour les fans car il semble que la société ait tout mis en œuvre pour faire des performances une priorité. Il a pu travailler avec le fabricant de puces Rockchip pour proposer un SKU spécial de son SoC RK3399 à six cœurs, le RK3399S. Il peut même utiliser le port USB-C pour la sortie vidéo. Les 4 Go de RAM sont également utiles ici.

Mais le Pro conserve également de nombreux traits de l’OG, y compris les commutateurs DIP de confidentialité pour les caméras, le microphone, le Wi-Fi, le Bluetooth, les radios cellulaires et la prise casque, la conservation des broches Pogo pour les périphériques hérités et l’accès direct à la tête Phillips pour réparations.

Pourquoi devenir Pro maintenant ? Pine64 dit qu’il est temps – plus de 20 systèmes d’exploitation sont en version bêta tardive et les passionnés en demandent plus, marquant un départ par rapport à l’objectif principal des développeurs. Et avec Anbox et Waydroid fournissant un pont pour les applications Android, ce nouveau téléphone peut permettre à certaines personnes de vivre de nouvelles aventures.

Cependant, les développeurs auront toujours le premier crack sur le PinePhone Pro. Les clients devront remplir un questionnaire d’éligibilité pour obtenir une unité de première vague. Les livraisons devraient être effectuées d’ici décembre. La production principale des unités Explorer Edition devrait commencer le mois prochain avec des livraisons au début de l’année prochaine.

