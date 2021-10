Le nouveau Pixel Stand fuit encore une fois, détaillant les modes de charge et le processus de configuration

Trois modes de charge au choix !

Les Google Pixel 6 et 6 Pro seront officiellement annoncés le 19 octobre, mais les fuites et les rumeurs ont presque tout détaillé à leur sujet, y compris les couleurs dans lesquelles ils seront disponibles, les prix régionaux, les fonctionnalités de l’appareil photo et la chronologie du support logiciel. L’une des fuites a également détaillé le Pixel Stand de 2e génération, qui devrait être lancé aux côtés des nouveaux téléphones Pixel. Pour préparer la sortie du chargeur sans fil, Google a maintenant déployé une mise à jour pour son application compagnon Pixel Stand (via le groupe GoogleNews Telegram), qui révèle par inadvertance le processus de configuration du chargeur sans fil et du téléphone.

Selon vos préférences, vous pourrez configurer le Pixel Stand de 2e génération pour charger votre Pixel 6 ou 6 Pro en mode optimisé, max ou silencieux. Lors du choix du mode optimisé, la vitesse de charge sera régulée « en fonction de votre utilisation », ce qui signifie probablement qu’elle maintient un équilibre entre une charge rapide mais bruyante et une charge silencieuse mais lente. C’est la méthode que Google recommandera à la plupart des propriétaires de Pixel 6 d’utiliser.

En mode Max, le Pixel 6 ou 6 Pro se chargera aussi rapidement que possible sans fil, ce qui devrait atteindre des vitesses allant jusqu’à 23 W. Cependant, le ventilateur du Pixel Stand de 2e génération peut tourner à des vitesses plus élevées que d’habitude, créant un bruit audible. La vitesse plus élevée du ventilateur aidera à dissiper la chaleur et à empêcher le téléphone de devenir trop chaud.

Si vous avez l’intention de garder le Pixel Stand sur votre table de chevet et de charger votre Pixel 6 pendant que vous dormez, l’option Silencieux sera idéale car elle minimisera le bruit du ventilateur en le ralentissant ou en l’éteignant complètement. L’effet secondaire serait plus lent que les vitesses de charge habituelles pour votre Pixel, même si cela serait bon pour la durée de vie de la batterie.

Les rendus précédemment divulgués montrent que les boutons Performance et Quiet seront affichés sur l’interface de charge mise à jour du Pixel 6 lorsqu’il est sur le Pixel Stand, vous pourrez donc remplacer le mode de charge que vous sélectionnez lors de la configuration à la volée.

Comme détaillé par 9to5Google, la dernière mise à jour de Pixel Stand introduit également une refonte de Material You avec la prise en charge du thème de couleur dynamique d’Android 12. L’interface utilisateur reste en grande partie la même, avec une touche de couleur, une police et une taille de texte mises à jour, et des boutons en forme de pilule remplaçant les boutons rectangulaires étant les seuls changements majeurs.

Le Pixel Stand original était un chargeur sans fil tragiquement trop cher. D’après ce que les fuites ont montré jusqu’à présent, Google semble avoir appris de son erreur et le Pixel Stand de 2e génération pourrait être un accessoire digne du Pixel 6.

Si la mise à jour Pixel Stand ne s’affiche pas sur le Play Store, vous pouvez la récupérer depuis APK Mirror.

