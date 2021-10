Le nouveau Pixel Stand peut être une énorme mise à niveau par rapport à son prédécesseur pour le même prix

Google est à un peu plus d’une semaine du dévoilement de la série Pixel 6 aux côtés de la prochaine itération supposée de son support de charge sans fil. Quelques rendus Pixel 6 qui ont récemment fuité ont offert un premier aperçu du nouveau Pixel Stand, mais ses spécifications complètes sont maintenant apparues en ligne.

Les dernières informations sont une gracieuseté de M. Brandon Lee, qui a partagé deux images qui ne laissent presque rien à l’imagination sur ce que le Pixel Stand de deuxième génération a en réserve.

Google Pixel Stand (2e génération) coûtera 79 $, peut charger à 23 W, dispose de deux points de charge, de deux couleurs et d’un ventilateur. Bien sûr, il comprend de nombreuses fonctionnalités intéressantes que vous obtenez lorsque vous placez un téléphone Google Pixel sur un support Pixel pour en faire un écran intelligent#pixel6 #teampixel pic.twitter.com/M1kJIemB2f — M. Brandon Lee | C’EST TECH AUJOURD’HUI (@thisistechtoday) 10 octobre 2021

Peut-être que la plus grande mise à niveau du socle de charge est la vitesse de charge de 23 W, ce qui corrobore les rumeurs précédentes. Ce n’est peut-être pas la vitesse de charge sans fil la plus rapide disponible sur le marché, mais elle marque une amélioration majeure par rapport à la première itération de 2018.

Comme certains des meilleurs chargeurs sans fil, le prochain Pixel Stand peut inclure un ventilateur de refroidissement actif par opposition à l’ancien modèle passif. L’avantage évident est des vitesses de charge plus rapides. La fuite révèle également deux bobines de charge, une pour le téléphone et l’autre pour un portable certifié Qi compatible avec 15W. Il peut également charger les Pixel Buds avec jusqu’à 3 W de puissance.

Le corps du support est en cours de refonte, et il semble être plus volumineux que la première itération en raison de la présence de doubles bobines. Il est fait de TPU et de polycarbonate, avec environ 39% de matériaux recyclés, selon la fuite.

Il serait disponible en deux coloris : Rock Candy et Fog. En termes de fonctionnalités, le Pixel Stand de deuxième génération conserve l’expérience d’affichage intelligent de son prédécesseur, y compris la prise en charge du projecteur visuel Google Assistant, du cadre photo, de l’alarme de lever de soleil, de l’expérience au coucher, etc.

Bien que ces fonctionnalités soient déjà présentes sur le modèle de première génération, le prochain accessoire prendrait en charge les appels Google Meet. La meilleure partie est que Google maintiendra presque certainement son prix à 79 $.