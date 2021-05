Le nouveau plan de Biden pourrait vous rapporter 14800 $ en paiements de relance – voici comment cela fonctionne – .

Pour le moment, le président Biden tente de tirer quelque chose de beaucoup plus difficile – et potentiellement beaucoup plus bénéfique pour les familles de travailleurs – que la bataille acharnée consistant à convaincre le Congrès d’autoriser une nouvelle série de contrôles de relance. Plus précisément, le président tente de susciter un soutien pour l’adoption d’un tout nouveau projet de loi de relance, sa deuxième loi de relance en trois mois pour un prix de plus de 1 billion de dollars, avec ce nouveau projet de loi sur le point de transférer une quantité incroyablement importante de richesse. du gouvernement fédéral aux contribuables.

Oubliez les chèques de relance uniques de 1 400 $. Le soi-disant «Plan des familles américaines», proposé par Biden dans une allocution au Congrès à la fin du mois d’avril, permettrait à la famille moyenne d’économiser 14 800 $ par an en frais de garde d’enfants, entre autres avantages proposés. Pour compliquer les choses, cependant, est le fait qu’une nouvelle analyse du modèle budgétaire de Penn Wharton est que le plan américain pour les familles coûterait en réalité 700 milliards de dollars de plus que les 1,8 billion de dollars que l’administration Biden avait initialement annoncé. Examinons de plus près ce que contient la loi.

À l’heure actuelle, près de trois électeurs sur cinq disent qu’ils soutiennent le plan américain pour les familles, qui est en gros un ensemble législatif sur l’éducation et la garde d’enfants. C’est selon un nouveau sondage Morning Consult / Politico auprès de 1 991 électeurs inscrits, qui a révélé qu’environ 58% des Américains soutiennent le plan.

Comme nous l’avons déjà mentionné, ce nouveau plan comprend des avantages allant d’une extension du crédit d’impôt fédéral pour enfants jusqu’en 2025, à un meilleur accès à Medicaid, à un congé familial payé, à des frais de scolarité gratuits dans les collèges communautaires, et bien plus encore. Selon un résumé du plan de la Maison Blanche, «Lorsqu’il sera pleinement mis en œuvre, le plan du président offrira à 3 millions d’enfants issus de familles à revenu faible ou moyen des soins de haute qualité, ce qui permettra à la famille moyenne d’économiser 14 800 dollars par an sur les frais de garde d’enfants. . »

Le plan y parvient, en partie, en proposant la création d’un programme national complet de congés familiaux et médicaux payés.

«Actuellement, 95% des travailleurs les moins bien rémunérés, principalement des femmes et des travailleurs de couleur, n’ont accès à aucun congé familial payé», poursuit le résumé de la Maison Blanche. «Soixante-deux pour cent des adultes noirs et 73% des adultes latinos ne sont pas éligibles ou n’ont pas les moyens de prendre un congé sans solde, contre 60% des adultes blancs. De plus, les mères noires et latines sont plus susceptibles que les femmes blanches de déclarer avoir été licenciées par un employeur ou avoir quitté leur emploi après avoir accouché pour avoir un congé. »

Entre-temps, n’oublions pas non plus la proposition d’extension de quatre ans du crédit d’impôt fédéral pour enfants par Biden, qui fournira aux familles 3600 $ sur une année pour les enfants de moins de 6 ans et 3000 $ pour les enfants de six ans et plus. Les familles recevront cet argent sous la forme de chèques de relance, envoyés chaque mois par l’IRS à partir de juillet.

