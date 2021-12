Le nouveau plan du gouvernement britannique visant à cibler la criminalité liée à la drogue « empêchera 1 000 décès liés à la drogue | Royaume-Uni | Nouvelles

Les ministres ont annoncé que la nouvelle stratégie antidrogue sera une solution à deux volets à un problème séculaire et prédit qu’elle empêchera 1 000 décès liés à la drogue, renversant une tendance à la hausse de dix ans. Rejoindre une descente de police à Liverpool, Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Trop de gens ont leur vie gâchée par ces gangs de comté, vous devez donc faire deux choses à la fois.

«Vous devez être plus dur avec les gangs des comtés, vous devez être plus dur envers les criminels qui le font, mais vous devez également vous assurer de trouver ces 300 000 personnes et de les aider à partir.

« Vous ne pouvez pas simplement les arrêter à maintes reprises et les remettre en prison encore et encore. Tu dois aussi faire de la rééducation.

La stratégie antidrogue fait suite à un examen commandé par le gouvernement de la politique antidrogue par Dame Carol Black qui a révélé que les dépenses de traitement de la toxicomanie avaient chuté de 17% au cours des quatre années précédant 2018-2019.

Les organisations caritatives de désintoxication avertissent que, bien que bien accueilli, il s’agit d’un investissement en retard dans un problème aggravé par les précédentes coupes budgétaires des autorités locales.

Oliver Standing, directeur de Collective Voice – une alliance nationale d’associations caritatives pour le traitement et le rétablissement de la toxicomanie et de l’alcoolisme – a déclaré à Sky News : « Je pense que le financement contribuera grandement à reconstruire le système de traitement et de rétablissement dans ce pays.

« Nous avions l’habitude d’avoir un système que nous pouvions légitimement décrire comme étant de classe mondiale, je ne pense pas que ce soit plus vrai à cause des terribles coupures que nous avons subies. »

Dans le cadre du plan à long terme du gouvernement, il indique que la police procédera à 6 400 « perturbations » contre les activités des criminels organisés, ciblant les réseaux routiers et ferroviaires qu’ils utilisent tout en protégeant les jeunes vulnérables exploités par les gangs pour leur vendre de la drogue.

En vertu des nouvelles mesures, lorsque les trafiquants sont arrêtés, la police pourra saisir leurs téléphones portables et les utiliser pour envoyer des messages à leurs clients afin de décourager la consommation de drogue et de les orienter vers une assistance.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement « n’allait pas rester les bras croisés » pendant que les soi-disant « utilisateurs de mode de vie » se livrent à la consommation de drogue, arguant que « toute la demande contribue à créer le problème ».

Un livre blanc proposera « un ensemble de sanctions plus sévères » pour les consommateurs de drogues « à des fins récréatives », dont l’usage, selon lui, contribue à alimenter les transactions entre les comtés.

Cela pourrait inclure la perspective d’utilisateurs confrontés à des couvre-feux ou de perdre leur permis de conduire ou leur passeport s’ils récidivent.

Cependant, beaucoup seront surpris que le gouvernement injecte plus dans la réadaptation que les 300 millions de livres sterling supplémentaires réservés à la police qui, selon lui, aideront à fermer 2 000 lignes de comté.

Ceci, en soi, est un aveu que les lignes de drogue augmentent à nouveau dans les endroits où elles sont démantelées – comme le Conseil national des chefs de police a déclaré en octobre que le nombre de lignes de comté avait été réduit de 2 000 en 2018 à environ 600 lignes actives.

Le gouvernement propose également une extension des tests de dépistage de drogue lors d’une arrestation, la police étant encouragée à orienter les personnes dont le test est positif vers un traitement ou d’autres interventions pertinentes.

Cela pourrait inclure la participation à des cours de sensibilisation aux drogues avec des sanctions pénales pour ceux qui continuent à consommer.

Les juges auront le pouvoir d’ordonner des tests de dépistage de drogue sur les délinquants purgeant des peines dans la communauté pour des crimes liés à la drogue, avec la perspective d’une peine de prison s’ils sont positifs.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que le problème de la drogue s’était « aggravé » au cours de la dernière décennie et a accusé les conservateurs d’avoir retiré « des millions et des millions » de livres des systèmes pour lutter contre la consommation de drogue et la criminalité liée à la drogue.

«Je veux que le Premier ministre assume la responsabilité de l’argent qui a été retiré de la justice pénale au cours des dix dernières années et qui a causé bon nombre de ces problèmes.»