Le nouveau pliable de Honor

01/08/2022 à 21:46 CET

Honor va lancer votre premier téléphone à clapet le lundi 10 janvier avec le nom de Magie V, et aujourd’hui, le prix du téléphone a été découvert lors d’un lancement de test. La variante de 12/256 Go coûtera 13 999 yuans chinois (1 931 euros), et il y aura aussi une version de 12/512 Go pour 14 999 yuans chinois, soit 2 069 euros.

Le Magic V sera également Le premier téléphone d’Honor avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1, Le dernier processeur phare de Qualcomm. Les rapports indiquent que il aura un appareil photo principal de 50MP, Android 12 prêt à l’emploi et une charge rapide jusqu’à 66W.

Si le prix est réel, alors le Honor Magic V serait moins cher que Samsung Galaxy Z Fold3 et Huawei Mate X2, mais beaucoup plus cher que le Oppo Find N et le Xiaomi Mix Fold ; Tous ces appareils sont en concurrence directe les uns avec les autres en Chine.

Nous attendons toujours la confirmation de savoir si le téléphone échappera à la scène domestique et atteindra le monde, ce qui est plutôt cool. Cela pourrait enfin défier la gamme Samsung Galaxy Z Fold, car elle offre de bien meilleures fonctionnalités.