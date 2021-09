Le nouveau POCO C31 est un téléphone Android à grosse batterie avec un petit prix

in

La marque POCO de Xiaomi a enfin dévoilé un successeur au POCO C3, qui a été lancé en octobre de l’année dernière.

Le deuxième téléphone de la série C de POCO arbore un écran HD+ de 6,53 pouces avec un grand format de 20:9. L’encoche en forme de goutte d’eau en haut de l’écran abrite une caméra selfie 5MP. Le chipset Helio G35 12 nm de MediaTek alimente le POCO C31.

Le téléphone est équipé d’une configuration à trois caméras à l’arrière, avec un capteur principal de 13 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Il contient une grande batterie de 5 000 mAh, qui, selon POCO, peut fournir jusqu’à deux jours d’utilisation avec une seule charge.

Le téléphone est également doté de joints caoutchoutés et d’un nano-revêtement P2i pour le protéger des éclaboussures accidentelles. Les autres fonctionnalités clés incluent un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, la prise en charge de Face Unlock et une prise casque 3,5 mm.

Malheureusement, le POCO C31 n’exécute pas une version plus récente d’Android que son prédécesseur. Le “nouveau” C31 sera livré avec MIUI 12 basé sur Android 10 prêt à l’emploi. Et puisqu’il s’agit d’un appareil d’entrée de gamme, il reste à voir si POCO mettra à jour l’appareil vers Android 11.

Contrairement aux meilleurs téléphones économiques de Xiaomi, cependant, le logiciel MIUI 12 du POCO C31 n’inclut aucune publicité.

Le POCO C31 devrait être mis en vente via Flipkart à partir du 2 octobre. Alors que la version 3 Go/32 Go du téléphone est au prix de 8 499 (environ 115 $), la version 4 Go/64 Go coûtera 9 499 (environ 128 $). ). Pendant la vente Big Billion Days de Flipkart, cependant, les deux variantes du téléphone seront disponibles avec une remise de 500 . Les clients titulaires d’une carte de crédit/débit Axis Bank ou ICICI Bank peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de 10 % sur leur achat.

