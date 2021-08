Le nouveau podcast Batman de HBO Max sort à l’automne

HBO Max produit un nouveau podcast Batman. La série s’intitule Batman: The Audio Adventures et mettra en vedette une distribution de voix comprenant Jeffrey Wright (Westworld), Rosario Dawson (Daredevil) et John Leguizamo (Bloodline).

Tel que rapporté par Deadline, Batman: The Audio Adventures est une série originale scénarisée qui sera publiée par HBO Max à l’automne. Wright incarnera Batman, avec Dawson en tant que Catwoman et Leguizamo en tant que Riddler. L’émission adoptera une approche comique du personnage et sera influencée par l’émission télévisée classique Batman des années 60, ainsi que par la série des années 90 Batman: The Animated Series. Il est écrit et réalisé par l’ancien écrivain SNL Dennis McNicholas et est distinct du podcast Batman que DC produit pour Spotify.

HBO a augmenté sa sortie audio au cours des deux dernières années. D’autres sorties ont inclus des émissions d’accompagnement comme Tchernobyl et Lovecraft Country, une prochaine série Band of Brothers et un spin-off de la comédie dramatique acclamée Insecure. L’année dernière, les rivaux de super-héros de DC, Marvel, ont annoncé un accord avec SiriusXM pour produire une série de podcasts.

En plus de jouer Batman dans le nouveau podcast, Wright devrait également jouer le commissaire Gordon dans le film The Batman, qui sortira en mars 2022. Il reprendra également le rôle de Felix Leiter dans le prochain film de Bond très retardé No Time. To Die, qui arrive enfin en octobre.

