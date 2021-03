On a parfois l’impression que «les hordes ennemies sont aux portes», a déclaré un actionnaire d’Amazon à Jeff Bezos lors de la réunion annuelle de la société en 2018. «Est-ce le prix que l’on paie pour devenir aussi gros, aussi puissant? Est-ce une tendance? Est-ce que ça va exploser?

Le fondateur d’Amazon était impatient de répondre, comme nous l’avons rapporté lors de la réunion de Seattle. Toutes les grandes institutions «méritent d’être inspectées et contrôlées», a déclaré Bezos, reconnaissant à quel point l’entreprise avait grandi. « C’est normal. »

Bezos a déclaré qu’il conseillait aux personnes au sein de l’entreprise de ne pas prendre personnellement cet examen, ce qui, selon lui, peut conduire à une réponse contre-productive.

« Il n’y a qu’une seule façon de gérer cela », a-t-il dit, « et c’est que nous devons nous conduire de telle manière que lorsque nous sommes scrutés, nous passons haut la main. »

Nous mettons tout cela à l’épreuve.

. lance un nouveau podcast, «Day 2», qui examinera l’impact des activités de l’entreprise sur le monde. Nous le ferons par le biais de conversations approfondies avec les personnes directement impliquées et avec des experts des problèmes sous-jacents.

Comme les gens qui suivent l’entreprise le savent, le mantra de Bezos est que c’est toujours le «Jour 1», approcher le monde avec la nouvelle mentalité et les yeux clairs d’une startup.

L’expression est tellement imprégnée dans la culture d’Amazon que c’est le nom de la tour du siège de l’entreprise sur son campus au nord du centre-ville de Seattle. Lorsque Bezos a déménagé de ses bureaux, le nom «Day One» est allé avec lui dans le nouveau bâtiment en bas de la rue.

Alors, que considère Amazon comme le jour 2? «Le jour 2 est la stase», a déclaré Bezos lors d’une réunion interne il y a quelques années. «Suivi par le manque de pertinence. Suivi d’un déclin atroce et douloureux. Suivi de la mort. Et cette c’est pourquoi c’est toujours Jour 1. »

Ce podcast ne parle d’aucune de ces choses. Nous ne postulons pas qu’Amazon soit entré dans une période de déclin. Au contraire, l’entreprise continue d’être l’une des histoires de croissance commerciale les plus impressionnantes de l’histoire moderne. En tant que journalistes techniques et commerciaux à Seattle, nous avons la chance de pouvoir couvrir une entreprise aussi fascinante dans notre arrière-cour.

Mais dans une entreprise qui a construit un empire obsédé par ses clients, que se passerait-il si «Day 2» pouvait plutôt signifier un état d’esprit élargi, une plus grande prise de conscience et un plus grand sens de responsabilité pour son impact sur tout le reste? Amazon pourrait-il faire cela sans perdre son avantage d’innovation? La société (et le monde) pourraient-elles en fin de compte être mieux loties?

Avec Bezos se retirant en tant que PDG, et Andy Jassy et une nouvelle génération de dirigeants prenant la barre, il n’y a pas de meilleur moment pour poser ces questions.

Bien sûr, ces problèmes ne sont pas noirs et blancs. Comme nos rapports l’ont montré à plusieurs reprises, Amazon a élargi son objectif bien au-delà du client ces dernières années: ralliant d’autres titans d’entreprise à se joindre à son engagement pour le climat, lançant un fonds pour le logement de 2 milliards de dollars, soutenant une grande variété d’initiatives éducatives, construisant littéralement un refuge pour sans-abri dans son campus et maintenir les entreprises à flot pendant la pandémie. La liste se rallonge de plus en plus.

Bezos a personnellement lancé un fonds pour la Terre de 10 milliards de dollars et a alloué 2 milliards de dollars à son fonds du jour 1 pour l’éducation de la petite enfance et les familles sans abri.

Entre-temps, l’entreprise n’a guère cessé de croître en taille et en influence. Depuis la fin de 2018, Amazon a ajouté 650000 nouveaux employés, doublant sa taille pour atteindre 1,3 million de personnes. Ses bénéfices ont également doublé pour atteindre plus de 21 milliards de dollars par an et ses ventes nettes ont augmenté de 50% à 386 milliards de dollars. Sa valeur marchande est de plus de 1,5 billion de dollars.

Sa division de cloud computing, Amazon Web Services, alimente de nombreuses entreprises en ligne dans le monde, générant à elle seule 45 milliards de dollars de revenus annuels et 13,5 milliards de dollars de bénéfices.

En 2018, l’actionnaire qui a interrogé Bezos sur «l’année cahoteuse» d’Amazon a cité des problèmes tels que des enquêtes antitrust, des questions sur les impôts des sociétés et les attaques du président de l’époque, Donald Trump. De nos jours, la liste inclurait également sa réponse à un mouvement syndical naissant; son traitement des vendeurs tiers; son approche de l’intelligence artificielle et de la vie privée; et sa gestion du COVID-19 dans son réseau de distribution. Cette liste pourrait également continuer.

«Je pense qu’Amazon est une histoire incroyable. Non seulement Jeff Bezos est une réussite américaine, mais cette société change littéralement le monde », a déclaré Jason Boyce, un ancien vendeur tiers d’Amazon. «Je suis infiniment impressionné par ce qu’ils ont accompli et ce qu’ils font. Mais ils ont atteint un point où ils sont si gros et si puissants – je mets au défi quiconque d’essayer de faire tout ce qui ne touche pas Amazon d’une manière ou d’une autre – que je pense que nous devons prendre un autre regard. «

Nous nous sommes d’abord connectés à Boyce après l’avoir repéré dans les notes de bas de page du rapport du comité antitrust de la Chambre des États-Unis sur les grands titans de la technologie l’année dernière, qui racontait « plusieurs cas au cours de ses dix-sept ans en tant que vendeur, lorsqu’Amazon a tiré parti de son travail, le sous-évaluait sur le prix, et l’a finalement conduit à la faillite.

Boyce est le co-auteur de «The Amazon Jungle» et le fondateur et PDG d’Avenue7Media, une agence qui travaille avec des détaillants tiers sur Amazon. Après s’être joint à nous en tant qu’invité sur notre podcast phare ., pour des épisodes sur l’avenir du commerce de détail et la concurrence émergente d’Amazon avec Shopify, nous lui avons demandé de collaborer et de nous rejoindre sur un podcast autonome sur Amazon, et il a accepté. Mon collègue John Cook et moi, journalistes de longue date en affaires et en technologie et co-fondateurs de ., animerons à tour de rôle le spectacle.

Nous apporterons un mélange d’invités au fur et à mesure du déroulement des épisodes, cherchant à comprendre les sujets sous plusieurs angles. Ce sont des problèmes complexes, qui méritent une exploration approfondie et des conversations perspicaces. Cela a été souligné dans notre premier épisode «Day 2» avec Peter Dering de Peak Design, dont la société a publié une vidéo farouchement drôle se moquant d’Amazon pour avoir fait tomber son sac photo populaire. Comme vous l’entendrez, le point de vue de Dering sur la question est beaucoup plus évolué et pragmatique que ne le suggérerait une morsure sur un segment d’actualité.

«Je suis très reconnaissant à la plate-forme ici d’expliquer, à un niveau plus profond, les pensées qui se passent dans ma tête et celle de Peak Design», a déclaré Dering en concluant la conversation. «C’est comme tous les autres problèmes sociaux importants auxquels nous sommes confrontés en ce moment. Cela nécessite une discussion nuancée.

L’épisode avec Dering et une conversation d’introduction avec Jason, John et moi sont maintenant disponibles pour les abonnés au podcast Day 2 et dans les joueurs ci-dessus. Nous en aurons plus sur . la semaine prochaine.

Abonnez-vous au podcast Day 2 dans Apple Podcasts, Spotify, Stitcher ou partout où vous écoutez. (Flux de podcast disponible ici; Google Podcasts bientôt disponible.)