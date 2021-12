L’ancien majordome du prince Charles Grant Harrold est apparu sur GB News et a célébré la décision du prince William de s’exprimer dans un nouveau podcast Apple sur sa santé mentale et ses endroits préférés à visiter. Le duc de Cambridge apparaîtra en tant qu’invité sur le podcast « Time to Walk » où les présentateurs discuteront d’un endroit proche d’eux avec le prince William commençant à Sandringham House et se terminant à Anmer Hall. L’animateur Alastair Stewart a fait remarquer que les membres de la famille royale discutant de ces sujets ne seraient pas acceptés il y a 20 ans, car la famille royale se branche sur de nouvelles plateformes numériques.

M. Stewart a discuté du spécial podcast royal et s’est demandé s’il était bon de voir les membres de la famille royale discuter de ce type de sujets.

Il a déclaré: « L’idée que l’héritier présomptif parle à un podcast et se promène dans Sandringham et partage des pensées intimes pour le bien du peuple est simplement quelque chose qui n’aurait pas été considéré il y a 20-30 ans.

« Est-ce totalement positif ? »

M. Harrold a répondu: « Oui, c’est positif, j’ai toujours dit que la famille royale se modernise aujourd’hui, en particulier avec les jeunes membres de la famille royale, vous savez que les choses changent.

« Comme vous l’avez dit à juste titre, la reine à ce jour, à ma connaissance, n’a pas fait de podcast.

« Mais je sais que le prince Charles, je ne sais pas si vous vous souvenez de l’année dernière, il était en fait sur un podcast, le podcast de l’abbaye de Westminster il y a environ un an.

« Donc, évidemment, la famille royale est consciente qu’il s’agit d’un moyen médiatique moderne d’atteindre les gens – c’est une technologie moderne.

« Bien sûr, les jeunes membres de la famille royale l’adoptent, donc je pense que ce genre de choses deviendra plus normal à mesure que la technologie se développera, que vous voudrez être sur tous ces types de plates-formes.

« Dans l’espoir d’inspirer d’autres personnes à devenir actives et à prendre plus de temps pour leur propre santé mentale, je voulais partager quelques-unes de mes histoires et chansons préférées avec vous dans un épisode de Time to Walk. »

Au cours de l’épisode, William parle de rester en forme mentalement, de ses expériences en dehors de sa zone de confort et de ses chansons préférées.

Le podcast sortira le lundi 6 décembre.

William a participé à plusieurs podcasts, dont That Peter Crouch Podcast, où il a partagé un curry avec le footballeur Peter Crouch.

Dans l’émission, le futur roi a bu une pinte et a parlé de son amour du football.