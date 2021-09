Le nouveau Pokémon MOBA Unite de Tencent a dépassé les 9 millions de téléchargements sur Switch

Image : Pokémon UNISSEZ-VOUS

The Pokémon Company a dévoilé le nouveau MOBA Pokémon s’unissent a maintenant dépassé les 9 millions de téléchargements sur Nintendo Switch. Le jeu gratuit à télécharger est développé en partenariat avec TiMi Studios – une filiale du géant chinois du jeu vidéo Tencent.

Pour célébrer cette étape, chaque joueur du jeu recevra 2 000 billets Aeos à partir du 29 septembre. La communauté du jeu sera encore augmentée lorsque Unite arrivera sur les appareils mobiles la semaine prochaine.

“@PokemonUnite – Quel objectif ! La version Nintendo Switch de #PokemonUNITE vient de dépasser les 9 millions de téléchargements ! Pour montrer notre enthousiasme et notre gratitude, chaque Dresseur recevra 2 000 billets Aeos à partir du 29/09. Merci d’avoir joué à Pokémon UNITE, et au plaisir au lancement mobile le 22 9/22 !”

Image : @PokemonUnite

Si vous n’avez pas encore essayé ce jeu, c’est l’un des MOBA les plus faciles à prendre en main et à jouer. Votre tâche est de mener votre Pokémon au combat aux côtés de vos coéquipiers et de revendiquer des territoires sur le champ de bataille. Depuis le lancement du jeu, il y a également eu un certain nombre de correctifs et de mises à jour ajoutant des monstres de poche comme Blastoise et Blissey, et il y a plus à venir.

Jouez-vous à Pokémon Unite depuis son arrivée sur Nintendo Switch ? Votez dans notre sondage et dites-nous ci-dessous.