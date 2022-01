Le nouveau Pokémon Snap a pris «de nombreuses années d’essais et d’erreurs», le concept de base aurait pu être modifié

Cela a peut-être pris plus de 20 ans, mais les fans de Pokémon ont finalement eu droit à un nouveau jeu Pokémon Snap l’année dernière, bien appelé, enfin… Nouveau Pokémon Snap. Ceux qui l’ont vérifié par eux-mêmes sauront déjà que le jeu suit les traces de l’original N64, développant les idées trouvées dans le premier titre de la série avec de plus grands domaines à explorer, de nouvelles astuces à essayer, et plus encore.

Après la sortie de l’original N64, nous avons souvent pensé que le nouveau matériel Nintendo aurait pu être parfait pour un nouveau titre – la 3DS et ses caméras réelles ? La Wii U avec sa configuration GamePad et TV ? – mais c’est le Switch qui a fini par obtenir le feu vert. Dans une interview accordée à Famitsu, le président de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, révèle que des discussions ont bel et bien eu lieu avec la sortie de « chaque nouvelle génération de consoles ». Merci à Nintendo Everything pour les traductions :

« Avec la sortie de chaque nouvelle génération de consoles, que ce soit la GameCube ou la Wii, nous avons parlé de faire une suite. Prendre des photos est devenu quelque chose que nous faisons tous les jours et sa nouveauté n’est plus ce qu’elle était, donc c’était un concept difficile pour concevoir un jeu. Il y a eu beaucoup de débats sur la façon dont le gadget fonctionnerait, ce qui a rendu difficile le démarrage du développement.

Ce jeu est le fruit de plusieurs années d’essais et d’erreurs. Nous avons finalement trouvé un concept qui avait du sens sur Nintendo Switch et l’avons fait. »

Dans la même interview, le directeur du jeu, Haruki Suzaki, a mentionné qu’après une si longue absence, il a été envisagé de modifier ou non le concept de base de Pokémon Snap. Heureusement pour les fans qui en veulent plus, il a été décidé que le concept du jeu original devrait revenir :

« Cela fait plus de 20 ans depuis la sortie de Pokemon Snap sur Nintendo 64 et le problème auquel nous avons été confrontés était de savoir si nous devions ou non changer le concept de base du jeu. C’était une excellente opportunité pour nous ; réfléchir sur le jeu s’est avéré avoir une grande influence sur le développement. Plus j’entendais parler de ce qui s’était passé pendant le développement du dernier jeu, plus cela réaffirmait notre décision de nous en tenir au concept original du jeu. À partir de là, il s’agissait de trouver des choses dans le concept de base que nous pouvions développer pour mieux s’adapter au marché. »

Avez-vous joué à New Pokémon Snap sur Switch ? Avez-vous apprécié votre temps avec ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu si vous avez besoin d’un peu d’aide pour retrouver certaines des photos les plus insaisissables.