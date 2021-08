Le nouveau Pokémon Snap dépasse les deux millions de ventes en dehors du Japon

Nouveau Pokémon Snap était, pour certains fans de longue date qui rêvaient d’une nouvelle entrée dans la série dérivée, un grand moment dans le calendrier de sortie de cette année. Bien que les spin-offs de Pokémon se rapprochent rarement – presque jamais – des ventes équivalentes de la série principale, l’aventure photographique a bien commencé.

Les résultats financiers du premier trimestre de Nintendo montrent qu’entre son lancement le 30 avril et le 30 juin, New Pokémon Snap s’est vendu à 2,07 millions d’unités. Une ride intéressante dans ce chiffre est que cela n’inclut que les ventes en dehors du Japon (Amérique du Nord, Europe et autres), car The Pokémon Company publie le jeu dans le pays d’origine de l’entreprise. Nintendo l’a déjà fait, par exemple avec les éditions Koei Tecmo Hyrule Warriors : L’Âge de la Calamité au Japon, mais avec les précédents titres Pokémon majeurs sur Switch, Nintendo publie dans le monde entier.

Il est fort probable que cet arrangement ne concernait que New Pokémon Snap; au-delà de ce sujet, briser deux millions de ventes est un résultat initial décent pour le spin-off.

