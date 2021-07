Le nouveau Pokémon Snap obtient plus de zones et de Pokémon dans une mise à jour gratuite

La société Pokémon a annoncé que New Pokémon Snap bénéficiera bientôt d’une mise à jour gratuite, apportant du nouveau contenu pour le trajet.

Lancée le mardi 3 août, la nouvelle mise à jour ajoutera trois nouvelles zones au total et 20 nouveaux Pokémon, dont Ronflex, Psyduck, Shroomish, Gyarados, etc. Les nouvelles zones consistent en un nouvel emplacement au parc naturel de l’île Florio, à la rivière Mightywide (avec des horaires de jour et de nuit disponibles) et à Barren Badlands, encore une fois avec des variantes de jour et de nuit.

Vous pouvez avoir un avant-goût du nouveau contenu dans la toute nouvelle bande-annonce ci-dessus, alors assurez-vous de regarder cela.

Êtes-vous impatient de voir plus de contenu pour New Pokémon Snap ? Allez-vous plonger pour plus? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.