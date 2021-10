Le nouveau Polygon Ecosystem Index (PECO) vous permet de parier sur la performance des projets Polygon (MATIC)

Amun, un leader des produits d’indexation DeFi, a annoncé cette semaine le lancement du jeton Polygon Ecosystem Index (PECO), selon une version partagée avec CryptoSlate.

Amun est ravi d’annoncer le lancement du Polygon Ecosystem Index (PECO), un jeton unique qui capture les meilleurs projets natifs sur @0xPolygon. Nous célébrons le lancement avec un événement de pré-vente à partir d’aujourd’hui. En savoir plus 👇https://t.co/YTFVYoa3SJ – Amon (@Amun) 7 octobre 2021

Disponible via la plate-forme Amun, le jeton PECO est un index des meilleurs projets en cours de construction sur Polygon, une plate-forme de mise à l’échelle Ethereum intégrant des millions de personnes à Web3 – offrant aux utilisateurs une exposition ciblée à l’ensemble de l’écosystème Polygon, plutôt qu’aux seuls projets qui vivent sur les deux chaînes.

Le produit a été créé en collaboration par Amun, la Fondation Polygon et les principaux projets Polygon, PECO est le premier jeton d’indice d’écosystème de Polygon.

À l’intérieur du pari sur l’écosystème Polygon

La composition initiale de PECO est composée à 50 % de MATIC, les 50 % restants comprenant Quickswap, DFYN, Adamant Finance, Aavegotchi et Qi Dao. Cette composition offre une alternative à la détention de MATIC uniquement, au lieu de fournir un jeton qui grandit avec l’ensemble de l’écosystème Polygon.

PECO est rééquilibré sur une base mensuelle pour verrouiller les gains et s’assurer que les jetons constitutifs sont alloués en conséquence selon le rang de la capitalisation boursière et de la liquidité. La part de MATIC dans PECO devrait être réduite au fil du temps pour faire place à d’autres projets prometteurs. PECO est libre de frais de gestion jusqu’en 2023.

Le jeton peut être frappé et gravé à tout moment en un seul clic sur la plate-forme Amun, et est également disponible via d’autres échanges majeurs tels que SushiSwap. Et pour élargir l’accès des investisseurs à l’écosystème Polygon, PECO est disponible sur Polygon et Ethereum. Les utilisateurs d’Ethereum peuvent acheter, créer ou graver des jetons PECO en un seul clic. L’intégration d’Amun avec Polygon Bridge rend le processus transparent pour l’utilisateur.

« Compte tenu de la croissance des écosystèmes blockchain au-delà d’Ethereum, nous pensons que les jetons d’index qui donnent aux utilisateurs une exposition aux meilleurs projets d’un écosystème individuel sont essentiels pour intégrer les utilisateurs à ces nouvelles plates-formes », a expliqué James Wang, responsable des jetons chez Amun.

Plusieurs évolutions

Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon, a ajouté : « Dépassant récemment Ethereum en adresses actives quotidiennes, l’écosystème DeFi de Polygon a une valeur totale bloquée de plus de 4 milliards de dollars. Le lancement de PECO amène Polygon à la prochaine étape de croissance.

« Alors que Polygon a été initialement développé en tant que chaîne latérale pour permettre le calcul du réseau principal Ethereum, il a évolué pour devenir la plate-forme d’interopérabilité et de mise à l’échelle la plus populaire pour la création de chaînes de blocs compatibles avec Ethereum. »

Avec les développeurs et les projets NFT du monde entier affluant vers Polygon, nous constatons une croissance constante du nombre de projets innovants qui connaissent un succès incroyable. Avec PECO, les investisseurs peuvent intervenir tôt pendant que les développeurs travaillent à façonner la prochaine phase de DeFi et Web3.

Polygon abrite actuellement le plus grand nombre de Dapps, plus de 500, en dehors d’Ethereum, notamment Sushiswap, Curve, Aave, Balancer et Kyber.

