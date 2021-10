Le nouveau pont Ethereum-Cardano offrira aux créateurs de NFT des options écologiques

Bondly a annoncé une nouvelle fonctionnalité sur la blockchain Cardano qui s’adresse aux créateurs. La consommation d’énergie a été un problème majeur sur le réseau Ethereum, en particulier compte tenu de l’utilisation accrue de la blockchain au cours des deux derniers mois. Les développeurs à l’origine du projet s’efforcent de faire évoluer le réseau vers la preuve d’enjeu, mais il faudra encore un an.

En attendant, la blockchain Ethereum utilise toujours un mécanisme de preuve de travail qui nécessite une grande quantité d’énergie pour que les transactions soient confirmées sur le réseau. Ainsi, Bondly a introduit une nouvelle solution pour les créateurs de NFT qui recherchent peut-être des options plus durables et écologiques pour leurs créations. Mais en même temps, vous ne voulez pas perdre les NFT qu’ils ont déjà frappés sur la blockchain Ethereum.

Lecture connexe |

Relier deux mondes

Dans son annonce, Bondly affirme que son pont officiel Ethereum vers Cardano permettra aux créateurs de choisir une blockchain plus écologique pour leurs NFT. Les créateurs peuvent déplacer leurs créations NFT de la blockchain Ethereum vers la blockchain Cardano en utilisant ce pont.

En termes d’efficacité énergétique, la blockchain Cardano est quatre millions de fois plus efficace que Bitcoin. On dit qu’Ethereum utilise l’équivalent énergétique de Columbia, tandis que la consommation d’énergie de Cardano équivaut à celle d’une maison familiale. Offrir ainsi un réseau plus vert et respectueux de l’environnement aux créateurs qui s’inquiètent de l’impact environnemental de l’utilisation de la blockchain.

Lecture connexe | Cardano perd la 3ème place du Top 10 Crypto, pourquoi il pourrait baisser encore plus

Bondly a annoncé que grâce à ce partenariat avec IOG, il sera en mesure de fournir aux créateurs de NFT un moyen de transférer simplement les NFT émis sur la blockchain Ethereum vers Cardano sans risquer de perdre une transaction ou de payer des frais élevés pour les transferts.

Moins cher sur Cardano

En plus de travailler sur une blockchain respectueuse de l’environnement, les créateurs n’ont pas à s’inquiéter des frais élevés pour lesquels le réseau Ethereum est devenu connu. Avec la majorité des frappes NFT sur Ethereum, les frais de réseau ont explosé, laissant les petits créateurs qui ne peuvent pas se permettre ces frais élevés de sécher. Ce n’est cependant pas le cas de Cardano.



Les prix de l’ADA se débattent à 2,13 $ | Source : ADAUSD sur TradingView.com

Le réseau se vante de frais bas pour toute transaction effectuée sur la blockchain. En outre, le réseau offre également aux créateurs de NFT une prévisibilité des prix et des coûts de transaction stables, ce qui éliminera les frais de plus en plus élevés et la crainte de perdre des transactions en raison de frais d’essence insuffisants pour couvrir une transaction.

Le pont devrait être lancé en 2022 et pour célébrer son lancement, Bondly publiera une série spéciale de NFT respectueux de l’environnement sur le réseau. Harry Liu, PDG de Bondly, a déclaré ; «La création d’un pont NFT inter-chaînes entre Ethereum et Cardano marque un moment charnière dans la transition de la technologie blockchain héritée à l’un des réseaux de «troisième génération» les plus attendus. En tant que l’un des pionniers du mouvement NFT, nous continuons de jouer un rôle clé dans la construction de l’infrastructure qui annoncera la prochaine phase d’évolution du NFT. »

Lecture connexe | Cardano s’apprête à entrer dans l’ère Babbage après le jalon d’Alonzo HFC

Liu n’est pas le seul à être enthousiasmé par le pont. Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a exprimé son soutien au projet. « Nous avons construit Cardano en gardant à l’esprit l’efficacité énergétique, c’est pourquoi ce partenariat avec Bondly est si crucial », a déclaré Hoskinson. « Nous pensons que la blockchain n’atteindra une adoption massive que lorsque les utilisateurs finaux auront une expérience transparente, quelle que soit la blockchain qu’ils utilisent, ce que des ponts comme celui-ci permettront de réaliser. »

Le fondateur a toujours cru que l’interopérabilité serait l’avenir de l’industrie de la blockchain et cette position est réitérée avec le nouveau partenariat avec Bondly.

Image vedette de Bitcoinist, graphique de TradingView.com