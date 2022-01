Le nouveau pool sur Binance offre des récompenses payées avec le jeton Highstreet (HIGH)

Un nouveau jeton est promu à partir du Binance Launchpad, et vous êtes sûr d’être intéressé à en savoir plus. Le jeton appartient à un jeu MMORPG pour gagner de l’argent, et il fonctionne au sein de la Binance Smart Chain, son nom est Highstreet (HIGH).

Au moment de la rédaction, le jeton HIGH se négocie à 11,41 $, en hausse de 0,02% au cours de la journée en cours. Sa capitalisation boursière est de 140 millions de dollars, ce qui en fait 2836e dans le classement CoinMarketCap.

À propos du pool de jetons Highstreet (HIGH) sur Binance

Au cas où vous ne le sauriez pas, Binance dispose d’une plate-forme appelée Launchpad à partir de laquelle elle aide à donner de la visibilité à de nouveaux projets comme celui-ci, tout en récompensant ses utilisateurs avec des jetons.

Pour se qualifier pour ces récompenses, les utilisateurs de Binance doivent miser leur BNB ou BUSD dans les pools destinés au token qu’ils souhaitent obtenir, dans ce cas HIGH.

Le pool de jetons HIGH est ouvert à partir du 18 décembre 2021 et sera ouvert pendant 30 jours consécutifs à partir de cette date. Autrement dit, il ferme le 18 janvier.

L’offre totale de jetons HIGH sera de 100 millions. Actuellement, l’offre en circulation est de 12,3 millions, dont 1 million était destiné à la rampe de lancement de Binance.

Il n’y a pas de limite de dépôt de BNB ou BUSD dans les pools. Plus ils sont nombreux, plus vous obtenez de récompenses.

800 000 jetons sont destinés au pool BNB, tandis que 200 000 sont destinés au pool BUSD.

La seule condition pour participer est d’avoir terminé la vérification KYC sur la bourse Binance.

Points à considérer

Les récompenses seront payées après un instantané pris toutes les heures, pour examiner les soldes totaux des utilisateurs et payer en fonction d’eux. L’APY est également mis à jour toutes les heures. Les jetons peuvent être réclamés à tout moment, un seul pool peut être misé à la fois avec la même pièce. C’est-à-dire que vous ne pouvez pas affecter le même BNB à deux pools, mais vous pouvez affecter 50 % et 50 % à chacun. Les utilisateurs peuvent changer de pool quand ils le souhaitent. Les jetons non réclamés seront déposés sur le compte spot une fois le pool terminé. Le Staking BNB continue de fournir les mêmes avantages que la détention standard de BNB sur Binance, tels que l’obtention de parachutages, l’éligibilité à de nouvelles rampes de lancement et différents avantages VIP.

À propos du jeu Highstreet

Highstreet est un monde ouvert Metaverse, où vous pouvez interagir avec différentes marques de vêtements, NFT, marques traditionnelles et crypto, le tout dans un seul jeu MMORPG.

Les utilisateurs peuvent gagner le jeton HIGH en accomplissant des missions, en assistant à des événements, en socialisant avec des joueurs ou en achetant des NFT de marques du monde réel.

Le jeton ÉLEVÉ est nécessaire pour accéder à diverses zones du métaverse, soit pour progresser dans le jeu, soit pour assister à des événements spéciaux.

C’est également la devise native du jeu, il fonctionne donc pour acheter des produits NFT aux produits immobiliers. De plus, il fonctionne comme un jeton de gouvernance, permettant aux utilisateurs de déterminer les caractéristiques futures du métaverse.

Les joueurs peuvent rejoindre Highstreet via la réalité virtuelle, via les téléphones mobiles et via une version PC.

Si vous voulez en savoir plus sur le jeu Highstreet et son jeton HIGH, consultez la critique qu’ils ont faite sur Binance.

Vous pouvez également consulter les liens du projet. Ensuite, nous vous les laissons:

