Le nouveau portail Battlefield nous offre TOUTES les options | Nouvelles de GameSpot

Les détails du portail Battlefield ont été révélés et il donnera aux joueurs la possibilité de créer les expériences Battlefield de leurs rêves avec le contenu de Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 1942 et 2042 disponibles au choix. Les modes de jeu, les cartes, les armes, l’interface utilisateur, l’IA et bien plus encore peuvent être réglés à votre guise.

Bandai Namco montrera plus de RPG Elden Ring très attendu de From Software le 4 novembre 2021. Il sera diffusé à 7 h 00 PT / 10 h 00 HE et vous pouvez regarder les images sur YouTube et Twitch.

Comme annoncé dans ses derniers résultats trimestriels, Activision Blizzard a retardé la sortie d’Overwatch 2 et de Diablo 4, deux des titres à venir les plus attendus de Blizzard. Dans une autre partie de la présentation aux investisseurs, Activision Blizzard a noté que l’Overwatch League jouera toujours une première version d’Overwatch 2 à partir du printemps prochain.

Et au cas où vous ne le sauriez pas, une nouvelle catégorie a été ajoutée à Twitch appelée « Animaux, aquariums et zoos ». Cette semaine est la Semaine des animaux et Twitch s’associe à des groupes sélectionnés pour sensibiliser à la conservation de la faune.