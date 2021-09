Le nouveau Portal Go de Facebook prend en charge les écrans Amazon Echo avec une portabilité accrue

Facebook a lancé mardi une paire de nouveaux appareils d’appel vidéo Portal, conçus pour prendre en charge certains des meilleurs écrans intelligents de Google et d’Amazon. Les nouveaux appareils incluent le Portal Go de 10 pouces et le Portal+ redessiné.

Le nouveau Portal Go pourrait presque être confondu avec l’Amazon Echo 8 avec son design simple et son châssis en tissu. Cependant, le Portal Go a une longueur d’avance sur son concurrent Amazon grâce à la batterie rechargeable et à la poignée arrière, vous permettant d’emporter l’écran intelligent presque partout où vous le souhaitez.

L’appareil dispose d’un écran HD de 10 pouces avec une caméra frontale ultra-large de 12MP. Il est également livré avec un réseau de 4 micros, des haut-parleurs de 5 W et un woofer de 20 W pour écouter vos morceaux préférés de Spotify, Pandora et iHeart Radio.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La “batterie longue durée” peut être rechargée facilement grâce à la station de charge sans fil tout en facilitant la prise d’appels vidéo Messenger et Zoom depuis n’importe où dans votre maison. Il existe également une prise en charge intégrée d’Alexa pour les interactions sans intervention et il bénéficiera bientôt de la prise en charge multi-appareils de WhatsApp.

Quant au plus grand Portal+, l’écran nouvellement conçu ressemble beaucoup au Nest Hub Max, du moins de face. Il est doté d’un grand écran 1440p de 14 pouces qui s’incline pour vous offrir de meilleurs angles lors d’un appel vidéo. La caméra intelligente est également capable de vous suivre lorsque vous vous promenez dans la pièce, bien que l’appareil ne se déplace pas physiquement comme l’Amazon Echo Show 10 (3e génération).

Le Portal+ propose également la même configuration de haut-parleurs que le Portal Go avec l’ajout de 2 radiateurs passifs, et les deux appareils ont des boutons de désactivation du micro et de la caméra ainsi que des couvercles de caméra intégrés pour plus d’intimité.

Facebook positionne également ces appareils comme écrans de travail à domicile avec une nouvelle application Calendrier qui peut synchroniser les calendriers Google ou Outlook, un nouvel outil de gestion Portal for Business et la prise en charge de divers services d’appels vidéo avec prise en charge des équipes Microsoft arrivant plus tard cette année. .

Le Portal Go et le Portal+ redessiné sont disponibles dès maintenant en précommande et au détail pour 199 $ et 349 $, respectivement. Les deux appareils seront expédiés le 19 octobre.

Pret à partir

Portail Facebook Aller

Prenez l’appel de n’importe où

Le nouveau Portal Go fait passer votre écran intelligent domestique à un autre niveau grâce à la batterie rechargeable et à la poignée arrière, lui permettant de se déplacer dans la maison avec vous.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

montre connectée

Test Fitbit Charge 5 : du bracelet basique à la pseudo smartwatch

Le Charge 5 est le dernier tracker de fitness de Fitbit, et c’est facilement le meilleur groupe de l’entreprise à ce jour. Il a été mis à jour pour refléter le nouveau langage de conception de Fitbit comme on le voit sur les modèles Luxe, Versa 3 et Sense, et il comporte certains de ses capteurs de santé les plus avancés. Même s’il s’agit du groupe de fitness le plus cher de Fitbit, nous pensons toujours que vous devriez considérer cet appareil par rapport à la plupart des montres connectées Android.

Balançoire pour les clôtures, Google

Si le Pixel 6 ne peut pas battre l’iPhone 13 terne comme la saleté, Google ne gagnera jamais

L’iPhone 13 est une mise à niveau mineure de l’iPhone 12, mais il dépassera probablement ses concurrents à pas de géant … à moins que Google ne parvienne à voler certains des clients d’Apple. Voici pourquoi le Pixel 6 est la meilleure chance pour l’entreprise de sauver la marque et de profiter de l’année sans intérêt d’Apple.