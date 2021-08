Le nouveau portefeuille Novi est prêt à être utilisé ⋆ Crypto nouveaux médias

David Marcus – le chef du département blockchain de Facebook – dit que le nouveau portefeuille de crypto-monnaie de la société de médias sociaux Novi est prêt à partir.

David Marcus est prêt à libérer Novi

Novi est en préparation depuis longtemps. Le portefeuille est conçu pour accompagner la nouvelle crypto-monnaie Diem de l’entreprise, que de nombreux fans et anticipateurs appellent encore « Balance ». C’était le nom sous lequel la monnaie voyageait à l’origine lors de son annonce initiale à l’été 2019.

En tant qu’ancien directeur de PayPal, Marcus a quitté son poste avec la plate-forme mondiale de paiement numérique et a jeté son dévolu sur Facebook, où il travaille actuellement. Dans un communiqué, Marcus a annoncé :

Le changement est attendu depuis longtemps. Cela arrivera d’une manière ou d’une autre. Novi est prêt à arriver sur le marché. Nous pensons qu’il n’est pas raisonnable de retarder la livraison des avantages de paiements numériques moins chers, interopérables et plus accessibles.

Donc, c’est potentiellement une grande nouvelle. Novi est prêt à partir, ce qui signifie que Diem doit être au coin de la rue. Cependant, la grande question qui reste est la suivante : « Est-ce que quelqu’un s’en soucie vraiment à ce stade ? » Cela fait des années que Facebook a annoncé le projet. Ils ont rencontré tellement de problèmes et d’obstacles réglementaires qu’il est plutôt difficile de prendre à cœur les ambitions cryptographiques de l’entreprise. Après deux ans à vanter ce projet, s’attend-il à ce que tout le monde saute simplement de son siège, se précipite sur son ordinateur ou son appareil mobile et télécharge ce qu’on lui dit ?

De plus, Facebook n’a pas encore pleinement résolu les problèmes de confidentialité auxquels il était confronté il y a trois ans. Le scandale Cambridge Analytica traîne toujours sur les talons du géant des médias sociaux, et avec Libra (ou Diem) seulement annoncé un an plus tard, il est difficile de supposer que les mauvaises habitudes de l’entreprise sont de la poussière sous la table. Diem et Novi font sans doute partie de ce qui sera un énorme projet financier, mais l’idée que Facebook a déjà joué à Dieu avec les données privées de tant de personnes est un peu effrayante.

Lorsque vous ajoutez leurs informations financières au mélange, les choses deviennent carrément horribles, alors qu’est-ce que Novi et Diem auront vraiment à offrir pour que les clients se sentent suffisamment en sécurité pour les utiliser ?

Le temps est venu pour le changement

Marcus et Facebook semblent penser que Diem commercialisé comme une monnaie stable pourrait potentiellement rendre les gens plus à l’aise. Initialement conçu pour fonctionner comme un panier de devises, Diem sera désormais un jeton adossé à l’USD. Marcus explique :

Laisse moi être clair. Si nous n’offrions que de l’argent fiduciaire à Novi, cela apporterait beaucoup de valeur aux gens. Alors, pourquoi ne pas simplement le faire et l’appeler un jour ? Eh bien, nous pourrions, mais avant de le faire, je crois fermement que s’il y avait une chance de créer un protocole ouvert et interopérable pour l’argent sur Internet et de vraiment changer la donne pour les personnes et les entreprises du monde entier, c’est maintenant.

