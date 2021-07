Le nouveau portefeuille vert de Blockstream vous permet de contrôler vos UTXO

in

La société de solutions Blockchain et bitcoin Blockstream a annoncé le lancement de sa version de bureau du portefeuille Blockstream Green 0.1.10. Cette mise à jour inclut une fonctionnalité “fortement demandée par les utilisateurs”: la sélection de pièces, qui vous permet de sélectionner des UTXO (sorties de transaction non dépensées) pour les opérations bitcoin (BTC).

Selon le post de signature sur github, cette nouvelle fonctionnalité fonctionnera en parallèle avec l’utilisation de protocoles de sécurité multi-signatures et l’authentification à deux facteurs. De plus, Blockstream a signalé sur Twitter qu’il s’agit d’un support initial – Trezor n’est pas encore pris en charge, mais sera ajouté – et que d’autres améliorations, telles que le marquage UTXO, seront incluses dans les futures versions.

L’application, qui remplacera GreenAddress, ajoute également plus de fonctionnalités, telles que la possibilité de définir des comptes SegWit par défaut dans les nouveaux portefeuilles Singlesig, ajouter des raccourcis vers les listes d’actifs et de transactions dans l’aperçu et la validation des champs de saisie des montants (validation sur les champs de saisie du montant).

Sur Twitter, Blockstream a annoncé la nouvelle de son nouveau portefeuille. Source : Twitter.

En outre, certaines autres fonctions ont été modifiées. En ce sens, des améliorations ont été incluses dans le matériel pour Jade, des changements dans l’interface, un contrôle manuel des validations dans Jade et des problèmes liés à la convivialité dans les différents menus. D’un autre côté, les erreurs et les bugs ont été corrigés à des points spécifiques du fonctionnement du portefeuille.

Les avantages de la sélection de pièces chez Blockstream Green

Grâce à l’inclusion du contrôle des pièces, les utilisateurs de Blockstream Green pourront configurer manuellement les UTXO d’entrée pour effectuer une transaction. En conséquence, l’exécution de moins de transactions passées est possible (c’est-à-dire avec moins de commissions) et augmente également la sécurité.

Ce dernier est parce que, si un UTXO d’entrée très élevé est utilisé pour payer un petit montant en bitcoin, par exemple, la contrepartie peut utiliser un explorateur de blocs et connaître ce montant qui n’est pas utilisé et revient à l’émetteur (ce qui serait “la monnaie” de tout paiement en espèces). Entre de mauvaises mains, ces informations peuvent constituer une menace pour toute personne faisant un métier, même infime.

Les autres portefeuilles qui intègrent la fonction de sélection de pièces sont Blue Wallet, Samourai Wallet, Electrum Wallet et Wasabi Wallet, ainsi que certains cold wallets tels que Ledger, Trezor et ColdCard. Dans le cas de Blockstream, cette fonctionnalité s’ajoute à Greenlight, un autre service récemment annoncé par la société. Comme l’a signalé CriptoNoticias, Greenlight permet d’exécuter un nœud Lightning dans le cloud Blockstream sans abandonner les clés privées ni la garde des actifs.