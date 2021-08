Le nouveau poste de Charlie Bell, directeur du cloud d’Amazon, remet les accords de non-concurrence à l’honneur

in

La nouvelle de l’embauche de Charlie Bell, cadre de longue date d’AWS, par Microsoft, a éclaté cette semaine. (Photo Amazon)

Que fera exactement Charlie Bell, cadre d’Amazon de longue date, chez Microsoft ?

Il est possible que même Bell ne connaisse pas encore la réponse précise à cette question. Microsoft et Amazon négocient pour déterminer la portée initiale du nouveau rôle de Bell aux termes de l’accord de non-concurrence qu’il a signé avec Amazon, selon des sources anonymes citées par le site d’information Insider.

Oui, nous avons déjà vu ce film, mais celui-ci vient avec une intrigue.

Bell était un cadre supérieur de longue date d’Amazon Web Services, autrefois considéré comme un successeur potentiel d’Andy Jassy en tant que PDG d’AWS. concurrencer les différends.

Il était également membre de l’équipe de direction d’Amazon, lui donnant un aperçu général de sa stratégie et un plus grand nombre de conflits potentiels qu’Amazon pourrait citer.

Bell a travaillé chez Amazon pendant plus de 23 ans, avant son départ au début du mois. La nouvelle de son embauche par Microsoft a éclaté mercredi après-midi.

Alors qu’il serait naturel pour lui de travailler dans la division de cloud computing Azure de Microsoft, il est répertorié dans l’annuaire des employés de Microsoft en tant que vice-président de l’entreprise sous la direction des ressources humaines Kathleen Hogan, rapporte CNBC. Cela pourrait être un espace réservé en attendant l’issue des pourparlers entre Microsoft et Amazon. Aucune des deux sociétés ne commente.

Jassy, ​​maintenant PDG d’Amazon, était connu pour avoir personnellement demandé s’il fallait appliquer les accords de non-concurrence lorsque les cadres ont quitté la division AWS. Selon un dossier déposé par un tribunal dans le cadre d’une précédente action en justice pour non-concurrence, Jassy a déclaré à un cadre sortant qu’il “prenait de telles décisions au cas par cas”.

Les accords de non-concurrence, qui ont été rendus pratiquement inapplicables en Californie, sont toujours autorisés dans l’État de Washington. Cependant, en vertu d’une loi de l’État adoptée en 2019, ils ne peuvent pas être appliqués aux employés qui gagnent moins de 100 000 $, et ils ne peuvent pas couvrir une période de plus de 18 mois, entre autres restrictions.

Cela signifie que la non-concurrence peut toujours être appliquée contre des cadres de haut rang tels que Bell dans l’État de Washington, malgré la nouvelle loi.

Cependant, le fait que l’État ait réduit la portée des accords de non-concurrence pourrait avoir un impact plus subtil, a déclaré Venkat Balasubramani, un avocat qui a représenté l’ancien cadre d’AWS Gene Farrell dans un procès intenté par Amazon à propos de son passage à Smartsheet en 2017.

“Les efforts de la législature de Washington pour restreindre l’applicabilité de la non-concurrence ont forcé les employeurs à réfléchir à deux fois avant d’appliquer la non-concurrence”, a déclaré Balasubramani. « Si le statut ne vise pas spécifiquement ce type de scénario… il s’agit tout de même d’un prononcé législatif en faveur de la mobilité des salariés. Et il contient des termes généralement applicables, tels qu’une présomption qu’une non-concurrence d’une durée supérieure à 18 mois est déraisonnable.

Dans un cas l’année dernière, Amazon a cherché à empêcher un ancien responsable marketing d’AWS, Brian Hall, d’éditer et de résumer les discours et les diapositives d’une conférence Google Cloud après avoir pris un emploi avec la plate-forme cloud rivale – affirmant que le travail « menace immédiatement et un préjudice irréparable à Amazon » en raison de sa connaissance approfondie de ses plans cloud.

Amazon s’est entendu avec Hall pour des conditions non divulguées plusieurs semaines après le dépôt de la plainte.

De même, la société a réglé le différend avec Ferrell pour des conditions non divulguées après avoir négocié des restrictions sur son rôle.

“Nous essayons d’être très réfléchis sur la façon dont nous traitons nos accords de non-concurrence”, a déclaré Amazon dans un communiqué sur cette affaire à l’époque. “Nous travaillons dur pour trouver une résolution qui à la fois protège Amazon et permet aux employés d’occuper de nouveaux emplois – il est rare que nous devions demander à un tribunal d’intervenir.”

Jeudi après-midi, une vérification des dossiers du tribunal du comté de King indiquait que la société n’avait pas encore franchi cette rare étape par rapport au nouveau rôle de Bell chez Microsoft.