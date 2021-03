Le nouveau président de Beekman New York est tout au sujet du luxe – WWD

En tant que président nouvellement installé de Beekman New York, Keith Rosen croit fermement à la fusion du secteur du luxe et de l’économie du partage.

Avant d’assumer ce rôle, Rosen a travaillé comme directeur général de DeGrisogono pour les Amériques. Plus loin, il a passé près de 18 ans chez Piaget North America. Et Rosen a vécu «une très belle expérience avant» à Tourneau à l’époque familiale d’origine.

Le lancement d’un site en février 2020, juste avant que la pandémie ne s’installe, s’est avéré être un défi pour Beekman New York, mais la collection de bijoux de la société le distingue de ses concurrents, a déclaré Rosen. Optimiste quant au potentiel du partage de bijoux post-pandémique et du trafic récent sur le site, il a déclaré: «Je le considère comme le début d’une nouvelle marque.»

Lancé par Christian Keesee avec l’aide d’investisseurs privés, Beekman New York propose des bijoux raffinés de Bulgari, Cartier, Tiffany & Co., David Webb, Verdura et autres. L’entreprise possède plus de 1000 pièces dans ce que Rosen a décrit comme une collection historique et importante. Quelques stylistes internes planifient des rendez-vous vidéo avec les clients. Un abonnement est disponible pour 69 $ par mois ou des locations à la journée sont proposées sans abonnement. Les tarifs varient de 25 $ par jour à 1 500 $ par jour.

Si les membres empruntent une pièce plusieurs fois et décident ensuite de l’acheter, ils ont la possibilité de le faire. Beaucoup de pièces ont été organisées par de grandes maisons de ventes aux enchères comme Christie’s, Sotheby’s et Phillips, ainsi que par des ventes de propriétés privées. Beaucoup de pièces ne sont pas disponibles dans le commerce de détail traditionnel, a déclaré Rosen. «Une des belles choses [about the service] est de pouvoir emprunter des bijoux difficiles d’accès », a-t-il déclaré.

La mort récente de la créatrice de bijoux Tiffany Elsa Peretti a suscité l’intérêt pour les pièces de Beekman New York par elle. «Avec les pièces que nous possédons, nous constatons que, bien souvent, lorsqu’il y a une histoire concernant l’histoire de l’un des designers, nous suscitons un intérêt supplémentaire.»

Rosen succède à Sharon Novak, qui était la présidente fondatrice depuis 2018.

Ses plans incluent la création de collaborations dans l’espace de luxe en dehors des bijoux. «Le partage aujourd’hui fait partie intégrante du paysage de la vente au détail. Tu as de l’air [carriers] et les hôtels. Certes, il existe de grandes opportunités ainsi que des opportunités dans l’espace. C’est une nouvelle façon d’offrir un service à un client qui peut peut-être soutenir les marques et autres marques dans le paysage de la bijouterie », a déclaré Rosen.

Alors que la pandémie s’atténue aux États-Unis et dans le monde, les clients ont le potentiel de rechercher de grandes expériences, a déclaré Rosen. «Nous serons sur la liste comme l’un de ces types d’expériences. La première chose qui, je pense, revient, ce sont les mariages. Ils ont été reportés au cours des 14 derniers mois. Et les réservations pour les deux prochaines années sont incroyables. Ces dernières demandes de renseignements que nous avons reçues proviennent des mères de la mariée et des futures mariées. C’est parfaitement logique. Tout le monde a vécu ce qu’il a individuellement ou en famille. Il y a beaucoup de potentiel pour rattraper le temps perdu. »

Rent the Runway, par exemple, a connu une augmentation des commandes pour avril et mai aux États-Unis, les gens réservant des styles pour des occasions spéciales, entre autres raisons, selon une porte-parole de la société.

Alors que la pandémie rendait la vidéoconférence plus courante, Beekman New York a vu que les boucles d’oreilles étaient une grande tendance dans les bijoux. «Cela n’ira nulle part. L’avènement de la visioconférence pour les entreprises et aussi pour le social est là pour durer un certain temps. Les boucles d’oreilles ont donc beaucoup de sens », a déclaré Rosen. «Pour les mariages, il peut aussi s’agir de colliers et de bracelets. On voit, bien sûr, beaucoup de couleurs, ce qui est une grande tendance. Certaines de nos pièces sont très artistiques et vous pouvez voir beaucoup de couleurs vraiment étonnantes dans notre collection.

Dans les mois à venir, l’équipe examinera de plus près la conception de son site et l’expérience client. Grâce à son expérience dans les relations avec les clients les plus exigeants au plus haut niveau de luxe, Rosen a déclaré: «Vous devez offrir ce niveau d’expérience pour le soutenir. Nous voulons nous assurer que nous offrons cela. La technologie y joue un grand rôle et la technologie évolue rapidement. Nous devons rester au courant de cela, et cela a été passionnant d’avoir un certain nombre de réunions. Il y a tellement d’acteurs dans l’espace numérique aujourd’hui qui peuvent améliorer la façon dont vous êtes présenté. »