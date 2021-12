Le nouveau président de la FIA, Ben Sulayem, entre dans l’histoire de l’automobile

L’élection de Mohammed Ben Sulayem des Emirats Arabes Unis au poste le plus élevé du sport automobile mondial vendredi marque un changement historique pour la FIA et reflète l’influence croissante du Moyen-Orient dans l’industrie automobile mondiale et le sport automobile international.

L’émirati de 60 ans est le premier non-européen à présider l’Association internationale de l’automobile, l’organe directeur d’une multitude de séries dont la Formule 1, le rallye, les courses d’endurance et la Formule E électrique.

Sa nomination intervient une année au cours de laquelle l’Arabie saoudite et le Qatar ont été ajoutés au calendrier de la Formule 1 avec des contrats à long terme.

La région compte désormais quatre courses, Abu Dhabi et Bahreïn étant bien établis au programme depuis 2004 et 2009 respectivement.

L’Arabie saoudite a également le rallye Dakar exténuant, la Formule E et l’Extrême E tandis que Bahreïn accueille également une manche du championnat du monde d’endurance et le Qatar a le MotoGP.

Personne ne peut désormais s’approcher du Golfe ou du Moyen-Orient et ignorer le sport automobile

Les constructeurs britanniques de supercars McLaren appartiennent majoritairement au fonds d’investissement souverain de Bahreïn Mumtalakat, le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite fournissant également un financement important.

Le géant de l’énergie d’État Saudi Aramco est un partenaire mondial de la Formule 1.

« Personne ne peut désormais s’approcher du Golfe ou du Moyen-Orient et ignorer le sport automobile », a déclaré Ben Sulayem aux journalistes vendredi à Paris. « Ce sera une aide pour la croissance de la FIA mais cela ne veut pas dire que nous oublions les autres régions. »

Ben Sulayem a déclaré que l’amélioration de la diversité était une priorité de son ordre du jour, ainsi que l’augmentation de la participation au sport automobile.

Il a déclaré qu’il souhaitait doubler le nombre de participants dans le monde au cours des quatre prochaines années, avec une grande partie de cette croissance dans le monde en développement.

Il a comparé un pays comme le succès de la Finlande en Formule 1 et en rallye au potentiel énorme et inexploité de l’Inde et de la Chine ainsi que du Moyen-Orient.

L’émirati, qui a été président de la fédération des Emirats Arabes Unis, a déclaré qu’il déménagerait à Paris pour se consacrer à plein temps à ce poste et avait abandonné ses autres emplois.

Il a rappelé comment les mentalités avaient changé dans sa région depuis qu’il avait commencé à concourir.

« J’ai dû changer mon nom de famille au début parce que le sport automobile n’était pas acceptable », a déclaré le vainqueur de 14 championnats de rallye du Moyen-Orient.

« Quand j’ai commencé à gagner, ils ont vu mes photos et ensuite ils les ont acceptées », a-t-il déclaré. (Reportage d’Alan Baldwin)

Un chapitre vient de se terminer. Nous pouvons être collectivement satisfaits de nos réalisations dans le sport automobile et la mobilité au cours des 12 dernières années. Je tiens à remercier chaleureusement mon équipe, notre administration et tous nos Clubs Membres @FIA pour leur engagement sans faille, leur enthousiasme et leur résilience https://t.co/8hgxodX4QJ pic.twitter.com/h7zHzHAqJT – Jean Todt (@JeanTodt) 17 décembre 2021