Le nouveau président de la FIA élu pour succéder à Jean Todt après son départ

Mohammed Ben Sulayem aurait été élu pour succéder à Jean Todt à la présidence de la FIA, le Français étant parti après son troisième mandat.

Ben Sulayem, 14 fois champion des rallyes du Moyen-Orient, est vice-président de l’organisation depuis 2008 et siège au Conseil mondial du sport automobile depuis 13 ans.

Il a devancé l’actuel vice-président Graham Stoker au poste avec 62 % des voix lors de la réunion de l’Assemblée générale de la FIA vendredi matin, après avoir annoncé sa candidature plus tôt dans l’année.

Parallèlement à ses réalisations en tant que pilote, Ben Sulayem était le leader de l’équipe organisatrice qui a introduit le Grand Prix d’Abou Dhabi en Formule 1 en 2009.

Les votes sont là et nous avons gagné ! Nous sommes ravis que 62% de tous les clubs nous aient donné leur vote. Nous sommes vraiment humiliés. Votre soutien nous aidera à bâtir une fédération plus forte. pic.twitter.com/pA5NAlUaJi – fiaformembers (@fiaformembers) 17 décembre 2021

L’émirati de 60 ans a également été président de l’Automobile and Touring Club des Emirats Arabes Unis pendant 15 ans et a été le premier Arabe à être élu vice-président de la FIA lorsqu’il a obtenu ce poste.

Ben Sulayem a également dirigé le groupe de travail FIA sur le développement du sport automobile lancé en 2013, chargé de créer un intérêt croissant pour le sport automobile dans le monde de manière durable au cours de la décennie suivante.

Il devient également le premier non-européen à assumer ce rôle et a reçu le soutien de Motorsport UK grâce à sa direction de la campagne « FIA pour les membres »,

Il a déclaré sur le site Web de la FIA pour les membres lors de sa candidature à la présidence : « La FIA a été une grande partie de ma vie, en tant que pilote d’abord, puis en tant que président du club de mobilité et de sport. Je veux redonner beaucoup à la FIA et à sa formidable communauté, et j’espère que mon expérience à la fois dans la mobilité et le sport, non seulement en tant que vice-président, compétiteur, mais aussi en tant qu’homme d’affaires et passionné de voitures, ajoutera de la valeur.

« Je suis fier de diriger une équipe aussi expérimentée et passionnée qui se concentre sur la livraison de ce que les membres veulent et ont besoin. »

Le président sortant Todt a prononcé un discours d’adieu émouvant après 12 ans à ce poste lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA à Paris jeudi soir, et Sulayem prendra désormais les rênes alors que l’ancien patron de Ferrari se retirera de ses fonctions.