Le nouveau président de la FIA Mohammed bin Sulayem nie l’implication de Bernie Ecclestone

Le nouveau président de la FIA, Mohammed bin Sulayem, a nié que Bernie Ecclestone soit impliqué dans son équipe – même après que sa femme ait occupé un poste de direction dans son administration.

Fabiana Ecclestone a été élue vice-présidente du sport pour l’Amérique du Sud, mais Sulayem a déclaré que son expérience antérieure de travail au Brésil était ce qui la rendait apte à ce poste.

C’est également la première fois dans l’histoire de la FIA qu’une femme est nommée vice-présidente du sport au sein de l’organisation, et le nouveau président a rejeté toute question selon laquelle cette décision était basée sur autre chose que le mérite.

Il a ajouté que l’ancien patron de la F1 n’était pas impliqué dans la prise de décision, déclarant « cela n’a rien à voir avec moi » lorsqu’on lui a posé des questions sur l’implication de Fabiana dans la FIA.

« C’est de l’histoire pour la FIA, d’avoir la première femme nominée de toute notre histoire », a déclaré Sulayem, citée par Motorsport.com. « On ne parle pas de commissions, on parle du vice-président [of sport].

«Alors quand je les ai approchés, je les ai approchés non pas à cause de son nom, je les ai approchés à cause de sa crédibilité. Et le choix s’est fait au mérite.

«Elle a été impliquée dans la mobilité dans le club du Brésil et elle a été impliquée dans la F1 du Brésil. Elle a donc le côté sport et mobilité et elle a été dans deux des Commissions, donc son expérience est là.

« Bernie a dit ‘tu dois la convaincre, ça n’a rien à voir avec moi’. C’est donc là que son aide s’est arrêtée, en fait.

Ecclestone a été franc ces dernières semaines sur le déroulement de la saison, suggérant notamment que Flavio Briatore devrait être placé au sommet de Ferrari pour pouvoir les ramener à l’avant.

Sulayem a admis que l’expérience de 91 ans pourrait être précieuse pour lui et la FIA, étant donné depuis combien de temps il est impliqué dans la gouvernance du sport – mais a clairement indiqué que l’équipe qu’il avait constituée était suffisamment qualifiée pour pouvoir diriger les choses. les leurs.

« Bernie est définitivement une référence à la F1, et il faut toujours de l’expérience et nous avons besoin de la sagesse des gens », a déclaré le président de la FIA, qui a succédé à Jean Todt ce week-end.

« Mais je pense que nous avons une bonne équipe à la FIA et nous avons un bon Mondial [Motor Sport] Conseil auquel nous pouvons revenir et demander, et pour aider à développer le sport et la F1. »