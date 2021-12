Le nouveau président de la FIA promet d’améliorer la Formule 1 pendant son mandat

Le nouveau président de la FIA, Mohammed bin Sulayem, s’est engagé à consacrer une grande partie de son temps à l’amélioration de la Formule 1.

Sulayem a été choisi pour remplacer Jean Todt à la tête de l’instance dirigeante après avoir été vice-président de l’organisation depuis 2008 et siégeant au Conseil mondial du sport automobile pendant les 13 dernières années.

Dans son rôle, il devra travailler avec un grand nombre de séries mais a promis qu’il consacrerait une partie considérable de son temps à la F1 dans le but de l’améliorer.

« Je vais devoir consacrer autant de temps que nécessaire pour la Formule 1 », a-t-il déclaré selon Autosport.com.

« Je me suis rendu indépendant de mon travail, de tout ce qui m’éloignerait de la FIA. C’est une mission. Ce ne sera pas un temps partiel [job], et je ne peux pas me baser aux Emirats Arabes Unis ou dans un autre endroit.

« Je serai ici en France. Je vais m’en tenir à ce que j’envisage de faire et à ce que j’ai dit : cela va prendre beaucoup de temps. Combien de temps, je ne sais pas, mais autant qu’il en faut.

Sebastian Vettel sur Abu Dhabi : « Tout cela a laissé une impression assez étrange. Le peloton derrière la voiture de sécurité aurait dû être trié beaucoup plus tôt. J’ai fait la suggestion à la radio après le premier tour. [💬 via Blick] #F1 pic.twitter.com/iDFYzt9TEF – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 décembre 2021

Au moment où le directeur de course de la FIA, Micahel Masi, est fortement critiqué à la suite des événements de la finale de la saison, l’une des priorités de Sulayem est de renforcer la capacité de l’organisation à gouverner la F1.

Compte tenu de cela, il est heureux qu’un certain nombre de personnes passent de Liberty Media à la FIA.

« Nous devons avoir une équipe plus forte au sein de la FIA », a-t-il ajouté.

« Et c’est ce que veut la F1. Notre département technique revient maintenant à la FIA et nous devons diriger la F1. Stefano [Domenicali] fait un excellent travail avec son équipe.

« La F1 monte en audience. Nous devrons donc travailler avec la F1 elle-même, avec les promoteurs, avec les équipes et avec les pilotes également.

Il prend les commandes à un moment clé de l’avenir du sport avec les règles du moteur pour 2026 qui sont décidées et qui devraient avoir un impact important sur ce à quoi ressemblera la F1 à l’avenir.

Il aimerait plus de clarté sur la direction qui est prise avant de donner ses propres pensées et de s’impliquer dans les affaires.

« Même si j’étais au Conseil mondial, il n’y avait pas beaucoup de clarté sur les informations qui nous étaient données », a-t-il déclaré.

« Je dois d’abord me renseigner et je ferai en sorte que mes vacances ne soient pas si longues. Je vais m’assurer de le lire et de me préparer, car vous parlez de l’avenir de la discipline phare du sport automobile.

«Je dois écouter, je dois d’abord le lire, et aussi avec l’apport des fabricants. Je ne peux donc pas vous donner de direction à moins de lire, à moins de savoir honnêtement ce qui se passe.

« Si je dis quoi que ce soit, je suis aveugle maintenant pour dire quoi que ce soit, donc je dois revenir en arrière et puis revenir vers vous. Donnez-moi quelques mois et ensuite je répondrai clairement à votre question.