Le nouveau président élu du Chili a le meilleur goût musical

Combien y a-t-il de politiciens qui peuvent s’appeler de vrais métalleux ? Pas beaucoup, c’est sûr. Bien sûr, il y a le secrétaire à la justice fantôme et député d’East Leeds Richard Burgon, qui est un grand fan de Motorhead, Sleep et Iron Maiden. Il y a le président indonésien Joko Widodo, qui possédait autrefois une basse signée de Rob Trujillo de Metallica, et il y a la chanteuse de métal Danica Roem qui siège à la Virginia House Of Delegates. Et, même s’il ne s’agit peut-être pas de métal, le 42e président américain Bill Clinton avait aussi un goût admirable et était autrefois copain avec David Bowie. Il a même réussi à réunir Fleetwood Mac pour un concert en 1993.

Mais le nouveau président élu du Chili, Gabriel Boric, a vraiment un goût musical qui mérite d’être célébré. Comme Burgon, Boric apprécie les bonnes choses. Un examen rapide de son profil Instagram montre qu’il est un grand amateur de Deftones, ce qui lui donne automatiquement un camion plein de points sympas de notre part.

Dans un article sur Insta, il montre même sa collection de CD Deftones – composée de l’album éponyme de 2003, White Pony des années 2000 et Ohms de 2020 – avec la légende (traduite de l’espagnol) : « Un peu de Deftones pour obtenir de l’énergie pour une clé an ».

De plus, il peut souvent être aperçu en train de représenter le merchandising de leur groupe lors d’interviews et d’autres événements politiques, ainsi que des casquettes et des t-shirts Soundgarden de Nirvana et Tool. Dans un article intitulé Ce que je sais de Gabriel Boric, écrit par Brian Winter d’AQ, une déclaration se lit comme suit : « Il a été le premier invité d’honneur à se présenter dans un t-shirt noir Nirvana et un jean », ce qui, à notre avis, est tout simplement génial. .

La chose la plus cool à propos de Boric est probablement qu’il a été largement décrit comme « le fan de Tool le plus puissant au monde ». En conversation avec Radio Los 40, il a même signalé sa chanson préférée par eux. Il a déclaré: «Et si je devais choisir l’un de mes morceaux préférés de Tool, je mettrais l’homonyme de l’album, Aenema. C’est un peu catastrophique et destructeur, mais cela aide à avoir une perspective d’où nous en sommes ».

Il a également partagé une photo d’une sélection de sa collection de cassettes – très rétro – qui comprenait des albums de Korn, Mr Bungle, Metallica, Faith No More, Offspring, Garbage, Pearl Jam, Beastie Boys et bien d’autres.