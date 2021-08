Le nouveau prix du MacBook Pro d’Apple vient peut-être d’être découvert

Le nouveau MacBook Pro est l’un des produits Apple inédits les plus excitants de l’année. Les variantes 2021 Pro présenteront des écrans plus grands, Apple ayant apparemment introduit l’option d’écran de 14 pouces cette année. Les deux appareils embarqueront une toute nouvelle technologie d’affichage mini-LED, similaire à l’écran de l’iPad Pro 12,9 pouces. Mais la rumeur la plus excitante du MacBook Pro concerne le design. Divers rapports ont affirmé plus tôt cette année qu’Apple présenterait un tout nouveau design de MacBook Pro qui résoudrait certains des problèmes avec l’actuel. Apple ramènerait le chargement MagSafe et certains des ports qu’il a supprimés lors de la dernière refonte. Enfin, les MacBook Pro 2021 14 pouces et 16 pouces bénéficieront d’un processeur Apple M1X plus rapide. En conséquence, le nouveau prix du MacBook Pro pourrait augmenter considérablement et un YouTuber pense savoir où commencera le nouveau prix.

Un rapport de la semaine dernière a laissé entendre que le nouveau MacBook Pro serait encore plus cher que vous ne le pensez. Un leaker a déclaré que le MacBook Pro 14 pouces le moins cher offrira des performances en ligne avec le MacBook Pro 16 pouces. Il a ajouté que les fans devraient s’attendre à une augmentation notable du modèle 14 pouces par rapport au MacBook Pro 13 pouces M1 actuellement vendu dans les magasins Apple.

Pour rappel, le MacBook Air M1 commence à 999 $. Le M1 Pro le moins cher coûte 1 299 $, tandis que le modèle le plus cher coûte 1 499 $. Apple vend également un MacBook Pro 16 pouces basé sur Intel à partir de 2 399 $.

Spéculation sur les prix du MacBook Pro 14 pouces

Le YouTuber Luke Miani s’est demandé si le MacBook Pro 14 pouces n’était pas trop beau pour envisager quoi que ce soit en dessous. On s’attend à ce qu’Apple continue de vendre le M1 Pro 13 pouces bas de gamme, aux côtés du modèle repensé. Le YouTuber pense qu’Apple pourrait facturer 1 799 $ pour le MacBook Pro 14 pouces, ce qui peut sembler être une hausse de prix considérable par rapport au modèle d’entrée actuel.

Mais le MacBook Pro 14 pouces devrait offrir plusieurs mises à niveau importantes par rapport à la version 13 pouces. Ce n’est pas seulement la refonte, le plus grand écran mini-LED et le processeur M1X.

Miani suppose que le MacBook Pro 14 pouces de base comportera un processeur à 10 cœurs, un GPU à 16 cœurs, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Apple proposera quelques autres variantes M1X pour les ordinateurs portables 14 et 16 pouces. Mais il n’a peut-être pas autant d’options de puces que pendant les jours Intel uniquement. Les utilisateurs devront choisir entre 16 Go et 32 ​​Go de RAM et des GPU à 16 et 32 ​​cœurs. Le CPU, le GPU et la RAM seront intégrés au M1X System-on-Chio (SoC). La seule autre chose qui varierait serait le stockage à bord.

Cela dit, les spécifications du M1X sont toujours un mystère. Apple n’a jamais confirmé le SoC, même s’il a mentionné le M1X par son nom sur YouTube lors de son événement WWDC 2021. Des rumeurs plus anciennes prétendaient que le MacBook Pro était censé être dévoilé lors de cette keynote.

Le prix proposé par Miani n’est pas non plus officiel. C’est juste une supposition fondée sur les rumeurs les plus récentes sur le MacBook Pro 2021. Le YouTuber n’a pas fourni d’estimation similaire pour le modèle 16 pouces. Mais il ne serait pas surprenant qu’Apple fixe le prix du M1X 16 pouces à celui de la version 16 pouces basée sur Intel. Encore une fois, le MacBook Pro Intel 16 pouces commence à 2 399 $, offrant aux acheteurs 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

L’analyse complète de Miani suit.