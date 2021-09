Des avis de résiliation ont récemment été déposés au nom de Larry Lieber, le frère de feu Stan Lee et co-créateur de Spider-Man, Thor et plus, ainsi que les successions de Don Rico, qui a co-créé Black Widow, Don Heck, co-créateur d’Iron Man et de Black Widow, Gene Colan, qui a lancé des noms comme Captain Marvel et Blade, et enfin, Steve Ditko, qui a co-créé Spider-Man et Doctor Strange. Toutes les parties sont représentées par l’avocat vétéran Marc Toberoff, par Variety.