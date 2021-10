Le nouveau processeur Tensor de Google est moins puissant que prévu : derrière l’A12 | La technologie

Google a un test décisif avec son nouveau Pixel 6, puisqu’on attend beaucoup d’eux avec le processeur Tensor en tête des attentes. Maintenant, nous connaissons ses résultats sur Geekbench et les choses ne semblent pas très prometteuses.

Avec le nouveau Pixel 6 qui se rapproche de plus en plus, il n’y a pratiquement aucun détail que nous ignorons à leur sujet, car tout sur les nouveaux smartphones Google a fuité.

Mais, même ainsi, il y a un élément qui nous tient en haleine depuis sa présentation : le processeur Tensor. Ce SoC est le premier que Google développe pour ses mobiles et ce serait la première fois qu’ils abandonnent leur collaboration avec Qualcomm.

Cette décision de mettre les Snapdragons à l’écart a été beaucoup discutée et critiquée. Jusqu’à ce qu’ils montrent leur propre proposition. A partir de ce moment, tout n’a été que rumeurs, attentes et beaucoup de bruit.

Google Pixel 6 Pro (2021) vs iPhone XS Max (2018) Résultat Geekbench

Maintenant, peu de temps après que ces téléphones soient réels, il semble que les performances du Tensor aient été divulguées grâce à un test synthétique réalisé avec Geekbench 5. Comme vous pouvez le voir, Les résultats ont été publiés sur Twitter et la déception est palpable.

D’après cette filtration, le Tenseur donnerait des résultats de 1 012 points en monocœur et 2 760 en multicœur. Pour se faire une idée, c’est un score inférieur au processeur A12 d’Apple qu’il a lancé en 2018 (il y a plus de 3 ans).

TensorA12Snapdragon 870Monicore1.0121.1171.029Multicore2.7602.9323.488

Et, comme on le voit dans le tableau que nous avons développé juste au dessus, Il prendrait également du retard sur le Snapdragon 870, un SoC haut de gamme mais du passé 2020. Cela signifie qu’il est loin derrière le nouveau Snapdragon 888.

Avec le Tensor, Google a peut-être sacrifié les performances brutes, mais ils prétendent qu’il est possible qu’avec son contrôle supplémentaire à la fois matériel et logiciel, le système d’exploitation fonctionne de manière nettement plus fluide sur le Pixel 6 que sur les téléphones concurrents.

Les scores t décevantspourrait également être attribué à la partie efficacité énergétique du TensorCar Google a peut-être voulu intentionnellement que cette puce sous-performe afin d’offrir la meilleure autonomie du marché.

Il y a beaucoup à savoir, et jusqu’à ce que les téléphones soient mis en vente, nous ne pourrons pas faire les mêmes tests nous-mêmes, nous devons donc attendre et prendre ces informations avec des pincettes. Un score synthétique est une chose et l’expérience utilisateur en est une autre.