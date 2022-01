Le nouveau procureur de Manhattan demande au personnel de cesser de demander des peines de prison dans les affaires pénales

Alvin Bragg (Photo de Michael M. Santiago/.)

*Nouveau procureur de Manhattan Alvin Bragg a ordonné à son personnel de cesser de demander des peines de prison pour une multitude d’infractions de faible ampleur et de ne demander une libération sous caution que dans certains cas.

Les procureurs de Bragg ne doivent jamais demander de condamnation à perpétuité pour quelque crime que ce soit, selon une note envoyée aux employés lundi, rapporte le New York Post.

Selon Gothamist, le bureau de Bragg ne poursuivra plus les personnes pour « vol de services, intrusion (sauf si cela s’accompagne d’une accusation de harcèlement), opération aggravée sans licence, infractions routinières à la circulation non accompagnées d’accusations de crime, entrave à l’administration gouvernementale, résistance à l’arrestation et prostitution » écrit le point de vente.

Bragg a déclaré que son bureau « ne demandera pas de peine carcérale », sauf pour les cas impliquant des homicides, des crimes de violence domestique, certains crimes sexuels et la corruption publique.

« Le Bureau ne demandera pas une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle », indique la note.

« Cette règle ne peut être exceptée que dans des circonstances extraordinaires sur la base d’une analyse holistique des faits, des antécédents criminels, de la contribution de la victime (en particulier en cas de violence ou de traumatisme) et de toute autre information disponible », indique le mémo.

« Ces changements de politique non seulement, en eux-mêmes, nous rendront plus sûrs ; ils libéreront également des ressources du ministère public pour se concentrer sur les crimes violents », a écrit Bragg dans la note. « Bien que mon engagement à faire de l’incarcération une question de dernier recours soit immuable, le chemin pour y arriver … sera éclairé par nos discussions … et notre travail ensemble dans les semaines et les mois à venir. »

Par la poste de New York :

La note de Bragg détaille les instructions suivantes pour les procureurs afin de réduire les accusations déposées par les flics dans diverses affaires :

Les voleurs à main armée qui utilisent des armes à feu ou d’autres armes mortelles pour braquer des magasins et d’autres entreprises ne seront poursuivis que pour petit larcin, un délit, à condition qu’aucune victime n’ait été grièvement blessée et qu’il n’y ait pas de « risque réel de préjudice physique » pour quiconque. Le vol à main armée, un crime de classe B, serait généralement passible d’une peine maximale de 25 ans de prison, tandis que le petit larcin soumet les contrevenants à jusqu’à 364 jours de prison et à une amende de 1 000 $. Les criminels reconnus coupables pris avec des armes autres que des armes à feu verront ces accusations de crime rétrogradées en délits, à moins qu’ils ne soient également accusés d’infractions plus graves. La possession criminelle d’une arme au troisième degré, un crime de classe D, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans de prison.

Les cambrioleurs qui volent des zones de stockage résidentielles, des parties de maisons qui ne sont pas « accessibles à un espace de vie » et des entreprises situées dans des bâtiments à usage mixte seront poursuivis pour un crime de faible niveau de classe D qui ne couvre que les effractions au lieu de pour délits plus graves. Ces crimes plus graves, les crimes de classe B et de classe C, seraient passibles respectivement de 25 et 15 ans de prison. Les trafiquants de drogue soupçonnés d' »agir en tant qu’agent de bas niveau d’un vendeur » ne seront poursuivis que pour possession délictuelle. De plus, les trafiquants présumés ne seront poursuivis pour crime que s’ils sont également accusés de crimes plus graves ou s’ils sont effectivement pris en flagrant délit de vente de drogue. Ce crime signifierait jusqu’à sept ans derrière les barreaux.

« Les ADA devraient utiliser leur jugement et leur expérience pour évaluer la personne arrêtée et identifier les personnes : qui souffrent de maladie mentale ; qui ne sont pas logés ; qui commettent des crimes de pauvreté; ou qui souffrent de troubles liés à l’utilisation de substances », a ajouté Bragg.

« Les frais devraient être portés en conformité avec l’objectif de fournir des services à ces personnes, et l’influence lors des négociations de plaidoyer ne devrait pas être un facteur dans cette décision », a-t-il écrit.

Dans une lettre du « premier jour » aux membres du personnel, Bragg a déclaré : « Ces changements de politique non seulement nous rendront, en eux-mêmes et en eux-mêmes, plus sûrs ; ils libéreront également des ressources de poursuite pour se concentrer sur les crimes violents. »

Il a également promis que « de nouvelles initiatives et politiques sur les armes à feu, les crimes sexuels, les crimes haineux et d’autres questions seront annoncées dans les semaines à venir ».

Pendant ce temps, les flics sont indignés par le mouvement.

« Bragg donne aux criminels la feuille de route pour ne pas être poursuivis et contrôler nos rues », a déclaré le directeur de la NYPD Detectives’ Endowment Association.

« Dans le Manhattan de Bragg, vous pouvez résister à une arrestation, vendre de la drogue, entraver les arrestations et même porter une arme à feu et vous en tirer », président de la DEA Paul Di Giacomo dit dans un communiqué.

« Les policiers ne veulent pas être envoyés pour faire appliquer des lois que les procureurs de district ne poursuivront pas », a déclaré P.Atrick Lynch, président du plus grand syndicat du NYPD, la Police Benevolent Association.

« Et il y a déjà trop de gens qui croient qu’ils peuvent commettre des crimes, résister à une arrestation, interférer avec les policiers et ne subir aucune conséquence. »