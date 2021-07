Le nouveau produit qui balaie Mercadona empêche les lunettes de s’embuer avec le masque | Vie

in

Utilisez-vous des lunettes ? Si la réponse est oui, faites attention car le nouveau produit de Mercadona est parfait pour vous : il empêche les cristaux de s’embuer lorsque vous utilisez le masque et il ne coûte que 1 euro.

Depuis le 26 juin dernier, en Espagne, le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces ouverts, tant que la distance de sécurité est respectée. Cependant, Cela ne veut pas dire qu’on peut oublier d’utiliser le masque : le coronavirus est toujours parmi nous et il y a encore un grand pourcentage de la population qui n’est pas vacciné, son utilisation est donc toujours obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur où la distance minimale entre les personnes ne peut pas être maintenue.

Depuis le début de la pandémie, les personnes qui portent des lunettes font partie des pires contrevenants. La raison en est que les verres s’embuent en permanence, ce qui rend leur vision difficile et rend le port du masque une véritable épreuve.

Depuis que le port du masque est devenu obligatoire, des astuces se sont généralisées pour éviter, lorsqu’elles sont portées avec des lunettes, que ces dernières s’embuent.

Aujourd’hui nous avons à notre disposition d’innombrables astuces pour que vos lunettes ne s’embuent pas si vous portez un masque, des produits qui empêchent la buée de s’imprégner des verres ou encore des masques anti-buée spécialement conçus pour éviter la buée des verres.

Désormais, à ces solutions s’ajoute un nouveau produit qui déferle sur Mercadona. On parle de lingettes anti-buée pour lunettes, un article qui peut déjà être acheté dans plus de 1 600 supermarchés physiques de la chaîne valencienne et dans les ventes en ligne au prix de 1 euro.

Vous aimez un parfum de marque mais vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent ? Jetez un œil aux équivalents d’eau de Cologne de Mercadona et obtenez le même parfum moins cher.

Comme l’explique l’entreprise, Les lingettes pour lunettes antibuée Mercadona sont réutilisables, avec une limite de 20 utilisations par unité. Ils sont fabriqués avec un tissu 100% viscose qui empêche les lentilles de s’embuer et chaque application dure jusqu’à 8 heures.

Nous vous disons comment utiliser les lingettes antibuée Bosque Verde :

En premier lieu les verres doivent être nettoyés et séchés avant d’utiliser le produit. Vous pouvez le faire avec votre daim habituel ou en suivant cette méthode recommandée par les experts. Frottez ensuite doucement la lingette antibuée en mouvements circulaires sur toute la surface de la lentille. Lorsque vous avez terminé, pliez le gant de toilette et rangez-le dans le sac jusqu’à votre prochaine utilisation. Son effet dure jusqu’à 8 heures, mais vous devrez le repasser à chaque fois que vous nettoyez les verres.

Mercadona conseille de ne pas humidifier ou mouiller la lingette avec de l’eau, sinon elle n’aura pas l’effet souhaité. Lorsque vous atteignez les 20 utilisations recommandées, vous pouvez jeter la lingette avec le sachet dans le récipient jaune.