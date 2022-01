Le nouveau programme ‘Capcom Creators’ offre des incitations exclusives aux créateurs de contenu

Capcom, le développeur et éditeur de franchises à succès comme Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter, a annoncé un nouveau programme de création de contenu conçu pour « célébrer et se connecter avec » les fans de ses titres.

La nouvelle initiative s’appelle Capcom Creators, et la société affirme qu’elle « vise à établir des relations plus profondes et continues avec les créateurs grâce à des ressources et des incitations dédiées, en plus de mettre en lumière des voix importantes et positives dans la communauté ».

Les créateurs qui font partie du programme auront accès à des newsletters qui mettront en évidence de nouveaux jeux et opportunités de création de contenu, ainsi qu’un serveur Discord privé dédié pour se connecter avec les responsables du programme et les autres créateurs. Ils auront également la chance de partager leur travail sur les chaînes sociales officielles de Capcom et pourraient recevoir des incitations exclusives supplémentaires telles que des packs d’actifs numériques et des packages de soins contenant des « marchandises spéciales ».

Ce sera également un endroit où les créateurs de contenu pourront demander des codes pour les jeux à venir, y compris Monster Hunter Rise – qui sera lancé sur PC la semaine prochaine, ne l’oublions pas.

Capcom Creators accepte actuellement les candidatures de personnes vivant aux États-Unis, bien que la société déclare qu’elle espère étendre cela à l’avenir. Vous pouvez aller de l’avant et postuler ici si vous êtes intéressé.