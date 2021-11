Le nouveau programme de mise à niveau MacBook d’Apple rend les Mac coûteux plus accessibles

L’un des moyens les plus simples d’acheter le dernier iPhone chaque année avec le programme de mise à niveau iPhone d’Apple. Vous devez payer des frais mensuels pour le dernier iPhone et vous bénéficiez également d’une couverture AppleCare+. Après 12 mois, vous pouvez échanger l’appareil contre un tout nouvel iPhone. Si vous espériez qu’Apple créerait un programme de mise à niveau similaire pour les MacBook, vous avez de la chance. Apple vient de dévoiler un chemin de mise à niveau qui s’applique à des appareils comme le MacBook Pro et le MacBook Air. Cependant, il existe certaines différences clés, et tout le monde ne pourra pas en profiter. C’est parce que le programme de mise à niveau MacBook ne s’applique qu’aux entreprises.

Bien qu’il soit logique de mettre à niveau un smartphone chaque année, il est moins probable que vous ayez besoin de mettre à niveau votre Mac chaque année. Vous avez plus de chances de conserver votre nouvel ordinateur portable pendant plusieurs années, surtout s’il s’agit d’un MacBook. Quant aux ordinateurs de bureau, vous pouvez facilement les mettre à niveau vous-même, même si c’est vraiment plus souvent le cas pour les PC Windows traditionnels que pour l’iMac tout-en-un d’Apple.

Même ainsi, il pourrait y avoir un type de client Mac intéressé par la mise à niveau d’une flotte entière de MacBooks chaque année, surtout maintenant qu’Apple a étonné le monde avec ses processeurs de la série M1. C’est une situation dans laquelle un programme de mise à niveau MacBook aurait un sens.

Tout d’abord, le programme de mise à niveau du MacBook s’appelle « Programme de mise à niveau de Mac Notebook ». Cela signifie que les modèles de bureau iMac, Mac mini et Pro ne sont pas éligibles. De plus, le nom implique que le programme de mise à niveau fonctionne avec tous les MacBook, y compris l’Air et le Pro.

Comment fonctionne le programme de mise à niveau du MacBook

Le programme de mise à niveau du MacBook comprend en effet les nouveaux modèles puissants de MacBook M1. Le MacBook Air 13 pouces et le MacBook Pro 13 pouces fonctionnant sur la puce M1 sont disponibles dans le programme. Plus intéressant encore, les modèles MacBook Pro 2021 14 pouces et 16 pouces dévoilés par Apple il y a quelques semaines font également partie de l’accord.

Vous ne devez payer que 3% du MacBook que vous choisissez par mois. Vous pouvez retourner ou mettre à niveau à tout moment après 90 jours. Si Apple lance un nouvel Air ou Pro avec des processeurs plus rapides et plus efficaces que les M1, M1 Pro et M1 Max, vous pourrez immédiatement passer au nouveau modèle.

Voici la structure des prix des trois ordinateurs portables Mac, tels qu’ils sont répertoriés sur CIT :

MacBook Air 13″ à partir de 999 $ – 30 $/mois MacBook Pro 13″ à partir de 1 299 $ – 39 $/mois MacBook Pro 14″ à partir de 1 999 $ – 60 $/mois MacBook Pro 16″ à partir de 2 499 $ – 75 $/mois

Comme nous l’avons appris récemment, les nouveaux processeurs M1 sont incroyablement puissants. Et ils peuvent aider les entreprises clientes à économiser beaucoup d’argent à long terme. C’est là que le programme de mise à niveau du MacBook est utile.

Les entreprises devront postuler via CIT, Apple finançant le programme de mise à niveau du MacBook via ses services financiers Apple.