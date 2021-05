Le nouveau programme large bande de la FCC offrira des rabais sur les ordinateurs et le service Internet

La FCC a annoncé le début de son programme de prestations d’urgence haut débit, qui vise à fournir des services Internet à prix réduit aux foyers éligibles. Le programme est un paquet de secours COVID-19 de 3,2 milliards de dollars pour rendre l’accès Internet plus abordable pour les ménages ayant certains besoins.

Les ménages éligibles auront droit à des rabais sur l’accès Internet allant jusqu’à 50 $ par mois, tandis que certaines terres tribales peuvent recevoir 75 $ par mois. Le programme offrira également jusqu’à 100 $ de réduction sur le coût d’un ordinateur ou d’une tablette.

La présidente par intérim de FAC, Jessica Rosenworcel (photo), a été un fervent partisan de l’amélioration de l’accès à Internet et souligne l’impact positif que ce programme aura lorsque les familles feront face aux effets de la pandémie:

C’est un investissement dans les familles américaines et un vote de confiance dans le pouvoir économique de nous mettre tous en ligne. Un service Internet à haut débit est essentiel pour que les familles profitent des opportunités actuelles en matière de santé, d’éducation et de lieu de travail. Et la remise pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau continuera d’avoir un impact positif même après la fin de ce programme de remise temporaire.

Le programme comprend certains des meilleurs fournisseurs de services sans fil aux États-Unis et divers services à large bande. La plupart des 825 entreprises répertoriées proposent des appareils connectés, bien que cela dépende de votre état. Le programme réduira le coût des appareils connectés tant que le participant éligible contribuera entre 10 $ et 50 $ sur le prix d’achat.

Les clients peuvent trouver plus d’informations et s’inscrire au programme via le site officiel. La FCC s’assure que le programme se poursuivra jusqu’à ce que les fonds soient épuisés ou six mois après la fin de la pandémie, selon la première éventualité.

Même si vous n’êtes pas éligible, il existe de nombreuses options pour les smartphones, tablettes et Chromebooks abordables. Vous pouvez consulter nos listes de certaines des meilleures tablettes Android bon marché comme l’Amazon Fire HD 8 Plus.

