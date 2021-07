Le nouveau projecteur 4K insensé de XGIMI est enfin disponible sur Amazon, et c’est 150 $ de rabais!

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

XGIMI n’est pas exactement une entreprise dont la reconnaissance de la marque est comparable aux leaders de l’industrie du cinéma maison. Cela ne sonne pas autant que Sony, par exemple. Même spécifiquement dans l’espace des projecteurs de cinéma maison où XGIMI brille, des marques comme Epson et BenQ sont beaucoup plus reconnaissables. Ces entreprises fabriquent d’excellents produits et dépensent également beaucoup d’argent en marketing et en publicité. Dans cet esprit, ce n’est pas un mystère pourquoi la plupart des gens en sont conscients. D’un autre côté, XGIMI ne fait pas beaucoup de publicité ici aux États-Unis. Mais si vous demandez à quelqu’un qui a déjà essayé un produit XGIMI, il vous répondra la même chose. Les projecteurs de cinéma maison de la marque sont géniaux et ils coûtent souvent beaucoup moins cher que des alternatives comparables.

La société a enfin publié la version 4K très attendue du projecteur Horizon. ça s’appelle le Projecteur XGIMI Horizon Pro 4K, c’est vraiment époustouflant, et c’est en vente avec une remise de lancement de 150 $ !

Tout d’abord, nous devons éliminer une chose. Personne ne semble savoir comment prononcer le nom de l’entreprise. Ce n’est certainement pas un nom ou une orthographe conventionnelle, nous pouvons donc comprendre la confusion. Au cas où vous seriez curieux, XGIMI se prononce “ex-gee-mee”.

Cela étant réglé, concentrons-nous sur l’incroyable nouveauté de l’entreprise Projecteur XGIMI Horizon Pro 4K.

le Projecteur XGIMI Horizon est sorti il ​​y a quelques mois, et les gens l’adorent. Il suffit de regarder les avis sur Amazon. Cet incroyable projecteur de cinéma maison est léger et extrêmement portable. Il contient également le son Harman Kardon intégré, 2200 lumens ANSI, Android TV 10, et plus encore. Il intègre également une correction avancée de la distorsion trapézoïdale et peut diffuser une image 1080p jusqu’à 300 pouces ! Tout cela pour 1 199 $ est vraiment une bonne affaire. Mais si vous en achetez un aujourd’hui sur Amazon, vous ne paierez que 999 $ grâce à un gros coupon de 200 $.

Vous pouvez voir dans les critiques à quel point les gens adorent ce modèle. Maintenant, la mise à niveau très attendue est enfin disponible sur Amazon.

Comme son nom l’indique, le “XGIMI Horizon Pro» est la version « pro » du projecteur Horizon de XGIMI. Les spécifications sont en fait presque identiques, ce qui est une bonne chose compte tenu de l’impressionnante Horizon. La grande différence autre que la couleur du boîtier du projecteur est l’ajout du support 4K. Alors que le projecteur Horizon prend en charge l’entrée 4K, l’image qu’il diffuse atteint un maximum de 1080p. Avec le nouvel Horizon Pro, vous pouvez projeter une véritable vidéo en résolution 4K (3840 × 2160) sur votre mur ou votre écran de projection.

La qualité d’image de ce modèle est vraiment exceptionnelle. 8,3 millions de pixels se combinent pour créer une image cristalline qui peut s’étendre jusqu’à 300 pouces de diagonale. La luminosité impressionnante de 2200 lumens est époustouflante dans l’obscurité et toujours étonnamment avec les lumières allumées. Vous pouvez connecter n’importe quelle source vidéo à l’Horizon Pro, ou la plate-forme Android TV 10 intégrée possède ses propres applications que vous pouvez utiliser pour diffuser. Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, HBO Max et tout ce à quoi vous pouvez penser sont tous pris en charge. Ensuite, deux haut-parleurs Harman Kardon 8W 45 mm ajoutent un son impressionnant au mix. Mais vous pouvez également connecter des haut-parleurs externes si vous le souhaitez.

En plus de tout ça, la correction trapézoïdale de l’Horizon Pro est tellement cool ! Que vous utilisiez votre mur ou un écran de projection, vous aurez toujours une image parfaitement plane. Découvrez ce GIF de notre revue pour le voir en action :

C’est incroyable ?! Jetez un œil à notre critique du projecteur XGIMI Horizon Pro 4K pour en savoir plus sur ce projecteur génial.

Nous avons été impressionnés du début à la fin en testant le Projecteur XGIMI Horizon Pro 4K. Cela vous impressionnera certainement aussi. Et si vous voulez le vérifier, c’est certainement le moment d’en prendre un. Rendez-vous sur Amazon et vous le verrez au prix catalogue normal de 1 699 $. C’est un excellent rapport qualité-prix, mais il existe une offre spéciale de lancement qui vous permet d’économiser 150 $ ! Assurez-vous d’utiliser le code promo H54KPR01 à la caisse et vous réduirez le prix à 1 549 $. C’est certainement le prix le plus bas que vous verrez pendant un certain temps sur ce modèle en demande. Ne manquez pas !

