Le nouveau projecteur de Samsung est essentiellement un téléviseur intelligent dans un boîtier compact – et aussi en quelque sorte une ampoule

Un projecteur qui porte plusieurs chapeaux

Samsung a ses mains dans tellement de catégories de produits qu’il peut être difficile de les suivre toutes, des gadgets mobiles comme les téléphones, les tablettes et les montres, aux objets moins portables comme les appareils électroménagers et les téléviseurs. Mais alors qu’un téléviseur peut être heureux de vivre sur le mur, les projecteurs parviennent à combler cet écart entre les grands écrans et la portabilité facile. Cette année, au CES 2022, nous examinons les efforts de Samsung pour repousser les limites de ce que peut être un « TV » avec son nouveau projecteur Freestyle.

Le Samsung Freestyle parvient à être un projecteur, un haut-parleur intelligent et un appareil d’éclairage ambiant tout en restant raisonnablement léger (830 grammes) en même temps.

En tant que projecteur, le Freestyle essaie de résoudre certains des problèmes auxquels sont confrontés les projecteurs portables typiques (comme la faible qualité d’image) avec sa résolution Full HD. Son support lui permet intelligemment de pivoter à 180 degrés, offrant des options de projection intéressantes. Samsung lui offre des fonctionnalités telles que la distorsion trapézoïdale entièrement automatique, la mise à niveau automatique et la mise au point automatique pour éviter la distorsion de l’image quelle que soit la surface que vous utilisez – mur, plafond ou sol. De plus, comme il s’agit essentiellement d’une version projecteur d’un téléviseur intelligent Samsung, vous avez accès à une gamme similaire d’applications intégrées.

Fonctionnant comme haut-parleur, le Freestyle dispose d’un double radiateur passif et d’un écart à 360 degrés, ce qui, selon Samsung, devrait aider à offrir une expérience sonore globale propre. Il y a aussi un micro intégré, vous pouvez donc émettre des commandes aux assistants vocaux.

Malgré sa portabilité, le Freestyle n’a pas de batterie intégrée, vous devrez donc le garder connecté à une banque d’alimentation via le port USB-C si vous souhaitez l’utiliser loin d’une prise. Si vous ne voulez pas vous embêter avec cela, Samsung semble prêt à lancer bientôt sa propre base de batterie, ce qui devrait vous donner plus de liberté d’alimentation avec l’appareil. D’autres modules complémentaires incluent des skins pour changer la couleur du projecteur et même un adaptateur de douille à vis pour transformer le Freestyle en ampoule (vous avez bien lu).

Un projecteur portable peut être un excellent moyen de vivre une expérience sur grand écran, même dans des espaces qui, autrement, pourraient ne pas convenir à un grand téléviseur, et le Freestyle de Samsung semble prêt à offrir. Samsung le montre cette semaine au CES 2022 et il est déjà disponible en pré-commande aux États-Unis au prix de 900 $. La disponibilité devrait s’étendre à d’autres régions dans les prochains mois.

