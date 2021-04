Le nouveau projet d’Apple aurait Tesla comme fournisseur d’énergie

04/02/2021 à 16:34 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Il n’est pas surprenant que Tesla dispose des meilleures technologies solaires et de stockage au monde. Sa technologie Megapack est largement utilisée dans les immenses centrales photovoltaïques. En fait, les plus grands projets de production photovoltaïque ont utilisé ce type de système, qui fonctionne très bien. Aujourd’hui, les géants de la technologie ont des services dans plusieurs secteurs, ils ne se concentrent pas uniquement sur le produit qui va directement aux consommateurs. Dans le cas d’Apple, ils sont plongés dans un nouveau projet de stockage d’énergie, et Tesla est impliqué.

Selon un communiqué de presse envoyé par Apple aux médias, la société est en train de construire un nouveau projet de production et de stockage d’énergie solaire en 240 MWh. Pour contextualiser cette énorme quantité d’énergie, il suffit de nourrir 7000 foyers par jour. Ce serait l’un des plus grands projets au monde dans ce sens, étant encore plus grand que le projet « Big Battery » de Tesla en Australie, qui a une capacité énergétique de 193,5 MWh. Cependant, la société n’avait pas mentionné que Tesla serait en charge de fournir ses ressources pour le projet. C’est grâce à The Verge que nous avons pu trouver des documents précisant que 85 mégapacks Tesla seront utilisés.

On estime que le projet atteint le 50 millions de dollars, un prix qui ne serait que le coût qu’Apple devrait payer à Tesla pour les batteries. La pomme veut contribuer à une trajectoire neutre en carbone d’ici 2030, et ce projet les aiderait à y parvenir.