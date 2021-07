Le nouveau projet de loi sur les navires intérieurs à Lok Sabha vise à remplacer la loi de 1917 sur les navires intérieurs ; Voir ses avantages

Le projet de loi sur les bateaux de navigation intérieure favoriserait une navigation économique et plus sûre.

Introduction du projet de loi sur les bateaux intérieurs 2021 : il y a quelques jours, le projet de loi sur les bateaux intérieurs 2021 a été présenté au Lok Sabha par le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables Sarbananda Sonowal. Le nouveau projet de loi vise à remplacer l’Inland Vessels Act de 1917 pour la réglementation de la sécurité, de la sûreté et de l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure. Selon le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, le projet de loi sur les bateaux de navigation intérieure favoriserait une navigation économique et plus sûre. Il assurerait la protection de la vie et de la cargaison. En outre, le projet de loi conduirait à une uniformité dans l’application du droit relatif aux voies navigables et à la navigation intérieure. Outre ces avantages, le projet de loi sur les bateaux de navigation intérieure faciliterait également la réduction de la pollution.

Hier, le ministre d’État des ports, de la navigation et des voies navigables Shantanu Thakur, dans une réponse écrite à Rajya Sabha, a déclaré qu’au cours de la nouvelle législation, le projet de loi sur les ports indiens 2020 a été diffusé par le ministère des ports, de la navigation et des voies navigables pour solliciter les contributions de toutes les parties prenantes à savoir. les conseils maritimes des États, les gouvernements des États, les grands ports, le grand public, etc. Ce ministère a soigneusement examiné les commentaires/suggestions sur le projet de loi sur les ports indiens, 2020 tels qu’ils ont été reçus des parties prenantes concernées et il les a correctement intégrés dans le projet de loi sur les ports indiens , 2021, a déclaré Thakur.

Selon le ministre d’État aux ports, à la navigation et aux voies navigables, la version actuelle du projet de loi sur les ports indiens, 2021 a également été distribuée à toutes les parties prenantes afin de fournir des commentaires. Il a ajouté que le projet de loi sur les ports indiens avait également été discuté lors de la réunion du Conseil de développement de l’État maritime (MSDC), qui s’est tenue le 24 juin 2021. Certains des commentaires des gouvernements des États sont toujours attendus. Pourtant, la législation proposée est en phase de consultation, a ajouté le ministre d’État chargé des ports, de la navigation et des voies navigables dans sa réponse à Rajya Sabha.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.