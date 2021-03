Le nouveau projet de règle sur le commerce électronique de l’Inde est-il contre Amazon, Flipkart et autres?

Les petits détaillants en Inde sont toujours connus pour soutenir le BJP, le parti au pouvoir en Inde actuellement. Il n’est pas étonnant que le gouvernement BJP réfléchisse maintenant à de nouvelles règles commerciales qui rendraient les choses plus difficiles pour les géants du commerce électronique comme l’Amazonie, le Flipkart appartenant à Walmart. L’ébauche précédente n’était, en fait, pas différente.

Le nouveau projet de politique de commerce électronique, qui a été divulgué dans les médias, obligera les entreprises de commerce électronique à traiter les vendeurs de manière égale sur leurs plates-formes et à garantir la transparence.

«Les opérateurs de commerce électronique doivent garantir l’égalité de traitement de tous les vendeurs / vendeurs enregistrés sur leurs plates-formes et ne pas adopter d’algorithmes qui aboutissent à donner la priorité à certains vendeurs / vendeurs», indique le projet de règles.

Le gouvernement restreindra également les grands marchés de commerce électronique dans leurs relations avec les associés et les parties liées. Le gouvernement informera régulièrement les parties qui entrent dans la définition des associés et des parties liées.

Les plates-formes de commerce électronique avec des investissements étrangers se conformeront à la politique d’IDE en matière de commerce électronique, qui remplacera la politique de commerce électronique.

Conformément à la politique actuelle, 100% des IDE sont autorisés dans les entités de commerce électronique. Mais ils sont interdits d’activités basées sur l’inventaire.

Les nouvelles règles, si elles sont mises en œuvre, toucheraient Amazon, Flipkart et Jio Mart.

On prétend souvent qu’Amazon, Flipkart et d’autres offrent des rabais et concluent des accords avec des vendeurs sélectionnés sur leurs plates-formes. Amazon et d’autres ont cependant nié ces accusations.

Vise à freiner les monopoles numériques: Govt

Le projet de politique de commerce électronique, le gouvernement en convient, vise à freiner les « monopoles numériques » car il cherche principalement à obtenir de gros rabais, à mettre fin aux accords exclusifs avec les vendeurs choisis et à investir dans des entités proposant des produits sur leurs sites Web.

Le gouvernement veut également s’assurer que les données du marché indien ne sont pas partagées ailleurs.

La nouvelle politique, qui compte 9 pages, vise à «réduire les distorsions courantes du marché» et est le fruit d’un remue-méninges entre divers ministères lors d’une réunion convoquée par le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT ) au ministère indien du Commerce et de l’Industrie.

Le projet de règles sera bientôt rendu public et des commentaires seront sollicités auprès des groupes de pression de l’industrie, des entreprises et de toute autre partie liée.

Le projet de politique suscite des critiques

Le secteur du commerce électronique indien, qui devrait dépasser les 100 milliards de dollars en 5 ans, a soulevé des défis réglementaires pour le gouvernement, les grandes entreprises cherchant à dominer le secteur avec des pratiques commerciales agressives qui affectent directement les petites et moyennes entreprises, grandes et mortiers.

Les commerçants indiens, en revanche, se sont souvent plaints des rabais importants offerts par les entreprises en ligne que les petits détaillants ne peuvent égaler.

Amazon et Flipkart disent qu’ils ne font rien qui bafoue les lois locales.

Bien qu’ils n’aient pas officiellement répondu au projet de règles, le mot qui en ressort est que la nouvelle politique est discriminatoire et anti-entreprise. Le principal irritant est celui qui concerne la définition des «parties liées» et des «associés». Le fait que le gouvernement puisse modifier la définition de temps à autre est perçu comme une approche déséquilibrée.

Plus de réunions en magasin



Pendant ce temps, le DPIIT organisera ce mois-ci une foule de réunions avec des associations de l’industrie et des commerçants sur des questions relatives à l’investissement direct étranger (IDE) dans le secteur du commerce électronique.

Une réunion avec les organisations de commerçants, dont la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT), est prévue le 17 mars. Les fonctionnaires du département rencontreraient d’autres associations industrielles le 19 mars.

D’autres délibérations auraient lieu entre les ministères concernés et les entreprises engagées dans le secteur à partir de la semaine commençant le 22 mars.

Il convient de rappeler que le CAIT a souvent allégué que les acteurs du commerce électronique avaient enfreint la loi sur la gestion des changes et les règles sur les IDE.

Le gouvernement est clairement pris entre la Scylla des entrepreneurs locaux qui veulent que leur entreprise soit protégée et la Charybde des plates-formes de commerce électronique mondiales agressives et puissantes qui ne craignent pas de passer outre la concurrence.