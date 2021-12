Le nouveau projet du fondateur de Rare n’est pas ce à quoi vous pourriez vous attendre

Image: FortuneFish

Après une interruption prolongée des médias sociaux, le co-fondateur de Rare Tim Stamper a tweeté au sujet du dernier projet de sa nouvelle entreprise – et ceux d’entre vous qui attendent un nouveau jeu de plateforme 3D vont être déçus.

Le tweet de Stamper s’exhibe Mode RA, une application pour smartphone pour iOS qui combine mode, photographie et jeu via les merveilles de la réalité augmentée. Ce n’est pas à un million de kilomètres de Nintendo Style Savvy / Nouveau Style Boutique série, mais avec une touche AR.

Voici quelques relations publiques :

Fashion AR donne vie au style de mode d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant. Habillez et coiffez votre modèle, posez-la dans le monde réel, prenez des photos et partagez vos favoris pour gagner des prix. Tout le monde va en parler Mode RA, alors prenez la pose et défilez votre style. Emmener la mode dans des endroits où elle n’a jamais été auparavant, Mode RA est prêt à prendre d’assaut le jeu mondial sur smartphone. – Une collection diversifiée de modèles de personnages charismatiques

– Des centaines de tenues et d’accessoires 3D dynamiques pour d’innombrables combinaisons de vêtements

– Technologie de réalité augmentée pour des séances photo de mode dans le monde réel

– Défis de mode quotidiens, compétitions hebdomadaires et événements de mode mondiaux

– Discutez, partagez et comparez des photos de mode avec des amis

Hey! J’ai pensé vous montrer sur quoi nous travaillons.

RA MODE

Sortie maintenant au Royaume-Uni@fashionarapp pic.twitter.com/HfsLpQalGz— Tim Stamper (@InTimsWorld) 6 décembre 2021

Fashion AR est développé par FortuneFish, le studio basé à Nottingham créé en 2013 par Tim et Chris Stamper et dirigé par le fils de Tim, Joe. Tim et Chris, bien sûr, sont célèbres pour avoir fondé Rare dans les années 80, la société qui allait développer des entreprises comme il d’or 007, Sombre parfait et Banjo-Kazooie pour la N64. Nintendo a acheté une participation de 49 % dans l’entreprise au début des années 90, pour la vendre seulement lorsque Microsoft a acheté l’intégralité du studio en 2002 pour 375 millions de dollars – ce qui intrigue encore Tim Stamper à ce jour. Les projets actuels de Rare comprennent Mer des voleurs et Toujours sauvage.

FortuneFish a déjà publié une version démo de Pays de Donkey Kong-style de plateforme musicale Kroko Bongo : appuyez sur le rythme ! en 2017, mais le titre n’a malheureusement jamais eu de sortie complète. Depuis lors, le studio s’est concentré sur Fashion AR, mais son site Web contient des illustrations qui suggèrent qu’il a d’autres projets de jeux en développement.

