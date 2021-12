Le nouveau projet Whitney Houston exaspère sa succession

Il y a un nouveau documentaire de Whitney Houston qui est actuellement en production. Cette fois, la vie de Houston avant la célébrité est au centre de l’attention. Le documentaire, intitulé Whitney Houston in Focus, est réalisé par Benjamin Alfonsi en collaboration avec la photographe Bette Marshall. Marshall et Houston étaient des amis proches, se rencontrant alors que Houston n’avait que 18 ans. En trois ans, Houston signera chez Arista Records de Clive Davis et deviendra une star de la musique. Marshall a capturé Houston par l’intermédiaire d’un photographe pendant sept ans. Il y a aussi un livre d’accompagnement que Marshall publie, dont la sortie est prévue en février 2022 en commémoration du 10e anniversaire de sa mort à Houston.

La famille de Houston, cependant, n’est pas fan du projet. La succession dit qu’ils n’ont pas été contactés pour leur permission. « La succession de Whitney E. Houston n’est impliquée d’aucune façon dans ce documentaire et personne n’est venu nous demander la permission », écrit la succession à Deadline. « Nous sommes attristés d’apprendre que Bette Marshall, qui avait une relation avec Whitney et sa famille il y a plus de 35 ans (et pas depuis), n’a pas du tout contacté la famille. Nous ne coopérerons en aucune façon avec cela, ni nous soutenons ou approuvons toute licence musicale pour le projet. » La famille de Houston travaille sur un biopic, le premier projet autorisé du domaine.

Alfonsi riposte au domaine de Houston dans sa propre déclaration. « Mon film Whitney Houston in Focus, et le livre sur lequel il est basé Young Whitney: Stories and Photographs de Bette Marshall, est un hommage élégant et émouvant à l’héritage de Whitney Houston », a-t-il écrit. « Au cœur du film et du livre se trouvent les tendres réflexions de Bette sur une fille douce avec une voix touchée par Dieu – et une qualité de star incandescente à la hauteur – qui a prédit son destin. »

Le projet est spécial pour Marshall, qui a l’intention d’honorer l’héritage de Houston d’une manière spéciale. « Les souvenirs de Whitney de Bette et les superbes photos qu’elle a prises entre 1982 et 1986 constituent un beau chapitre de l’histoire de Whitney Houston », a poursuivi Alfonsi. « Mon film est tout le contraire des traitements cinématographiques d’exploitation de ces dernières années qui ont peut-être cherché à ternir la mémoire de Whitney. Je n’ai pas demandé ni exigé d’autorisations de la succession de Whitney Houston pour raconter cette histoire d’une photographe et de la sienne. – la muse du temps, qui est devenue l’une des plus grandes stars de tous les temps. »