Une photographie du côté ouest du Capitole. Crédit photo : Martin Falbisoner

Un législateur américain a présenté le Protect Working Musicians Act, un projet de loi soutenu par l’A2IM et l’ARA qui vise prétendument à « permettre aux artistes et aux créateurs de musique de négocier des tarifs et des conditions plus équitables pour l’utilisation de leur musique en ligne ».

Plusieurs parties ont contacté Digital Music News avec le mot de la nouvelle législation, que le représentant Ted Deutch (D-FL) a introduite. (En juin, Deutch a dévoilé l’American Music Fairness Act, une réponse à la loi sur la liberté de la radio locale soutenue par la National Association of Broadcasters.) Selon le communiqué officiel du législateur concernant la Protect Working Musicians Act, le texte du projet de loi ne semblait pas être en direct au moment de la rédaction de cet article – la mesure permettrait « aux artistes en activité et aux musiciens indépendants de se regrouper pour négocier avec les plateformes de streaming dominantes ».

De plus, le communiqué affirme que la mesure proposée a pour objectif de « clarifier que les lois antitrust ne sont pas un obstacle à ces négociations » et « d’accorder aux artistes en activité et aux musiciens indépendants la possibilité de refuser collectivement de concéder leur musique à une plate-forme de distribution de musique en ligne dominante. qui refuse de payer les taux de la valeur du marché.

Abordant la législation – qui, comme mentionné initialement, a reçu le soutien de l’American Association of Independent Music et de l’Artist Rights Alliance basée à Washington, DC – John McCrea, membre fondateur de CAKE et coprésident de l’ARA, a adopté un ton optimiste quant à l’impact prévu sur le paysage du streaming aux États-Unis.

« Le Protect Working Musicians Act est un énorme pas en avant pour les artistes et les labels indépendants, dont les moyens de subsistance dépendent, au moins en partie, des revenus générés par les principaux géants mondiaux du streaming », a-t-il déclaré. «Nous devons uniformiser les règles du jeu pour eux et augmenter leurs paiements en streaming. Ce projet de loi accomplit cela et les responsabilise en utilisant des outils du marché libre pour garantir que tous les artistes obtiennent une juste valeur marchande pour leur travail. »

Dans une déclaration personnelle, le président-directeur général d’A2IM, Richard James Burgess, a ajouté en partie : « La loi Protect Working Musicians Act est une législation cruciale pour garantir la survie de la musique indépendante alors que la distribution sur les plateformes de musique numérique dominantes devient d’autant plus nécessaire.

« Le déséquilibre des pouvoirs doit être abordé par le Congrès afin que les créateurs et les labels indépendants puissent s’unir pour lutter pour une juste compensation et contre les schémas anticoncurrentiels qui dévalorisent la musique », a-t-il poursuivi. «Année après année, ces plateformes augmentent leurs bénéfices et leurs bases d’abonnés à des taux astronomiques tandis que les artistes luttent, en particulier à la suite de la pandémie.»

Sur ce dernier front, Spotify devrait publier demain son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021, mais le deuxième trimestre de cette année a apporté à la plate-forme basée à Stockholm des hausses à deux chiffres d’une année sur l’autre du nombre d’abonnés payants (165 millions à la fin de la période de trois mois). ), les comptes financés par la publicité (210 millions) et les revenus premium (2,39 milliards de dollars au taux de change actuel), avec une augmentation à trois chiffres des revenus financés par la publicité (319,22 millions de dollars).

Néanmoins, les données suggèrent que le taux de redevance par flux de la plate-forme a diminué ces derniers temps, dans un contexte d’afflux continu de nouveaux artistes, de musique et de contenu audio non musical. Mais il convient également de rappeler que Spotify verse la majorité de ses revenus aux titulaires de droits et que les redevances par flux du service restent supérieures à celles de certaines plates-formes concurrentes.

De l’autre côté de l’étang, un organisme britannique de surveillance de la concurrence a révélé il y a une semaine son intention de lancer «une étude de marché sur le streaming musical», à la suite d’une enquête très médiatisée menée par la commission numérique, culture, médias et sport de la Chambre des communes l’année dernière.