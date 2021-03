Le nouveau protecteur d’écran en verre trempé Glas.tR Platinum de Spigen relève le défi du design unique du Galaxy S21 (sponsorisé)

Le rêve d’un téléphone tout écran a introduit des défis techniques importants – non seulement pour les fabricants de smartphones, mais aussi en ce qui concerne les accessoires de haute qualité. Tous les protecteurs d’écran ne fonctionneront pas bien avec votre capteur d’empreintes digitales intégré. Mais le nouveau protecteur d’écran en verre trempé Glas.tR Platinum de Spigen pour la série Galaxy S21 a été entièrement repensé avec la couche adhésive liquide la plus fine possible, assurant un ajustement parfait, une fonctionnalité complète et une protection maximale pour votre nouveau Galaxy S21.

Grâce à la relation étroite de Spigen avec Samsung via son programme d’accessoires, le fabricant de coques a découvert très tôt que son protecteur d’écran standard, le Neo Flex, n’était tout simplement pas compatible avec le dernier capteur d’empreintes digitales du Galaxy S21. Bien que Neo Flex ait utilisé une couche d’adhésif exceptionnellement mince pour le fixer à un écran, il était encore trop épais pour permettre aux empreintes digitales de s’enregistrer. Au lieu de cela, Spigen aurait besoin de concevoir une solution qui contienne non seulement une couche adhésive encore plus fine, mais qui augmente la durabilité tout en fonctionnant de manière transparente avec les derniers appareils de Samsung.

Spigen a choisi de s’associer à Whitestone Dome, un fabricant connu pour la conception de lunettes 3D, pour utiliser sa technologie adhésive UV liquide. Combiné avec le plateau d’installation amélioré de Spigen qui garantit que le protecteur d’écran est correctement appliqué, le duo semble avoir une solution prometteuse. Ils ne pouvaient cependant pas être certains, jusqu’à ce que 45 essais de test différents sur 20 prototypes matériels aient donné un taux de compatibilité de 100% avec le capteur d’empreintes digitales du S21. Cela deviendrait finalement le tout nouveau protecteur d’écran en verre trempé Glas.tR Platinum de Spigen.

Premiers prototypes du plateau d’installation de Spigen. La photo du bas montre une révision finale pour renforcer les tampons absorbant la colle pour éviter les fuites.

En tant que protecteur d’écran en verre trempé à adhésif liquide, le Glas.tR Platinum revendique une durabilité exceptionnelle et une plus grande résistance au levage dans les coins par rapport aux autres types de protecteurs d’écran. Il offre également une protection complète d’un bord à l’autre et le processus d’installation sur plateau garantit un ajustement parfait et précis associé à une résistance aux UV. Le pont de colle aide à centrer l’adhésif liquide, et la goupille de guidage et l’outil de nivellement permettent d’assurer une application parfaite et plus facile par rapport aux autres systèmes. Mieux encore, le nouveau Glas.tR est conçu avec précision pour fonctionner de manière optimale avec les étuis Spigen pour une expérience Galaxy S21 parfaitement adaptée.

Le nouveau Glas.tR Platinum de Spigen est maintenant disponible sur Amazon: