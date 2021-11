Le nouveau raccourci Google Photos vous fait gagner du temps à chercher le dossier des captures d’écran

Google Photos facilite désormais l’accès au dossier local pour les captures d’écran. Sur la page d’accueil du service, il y a maintenant un grand bouton de raccourci qui vous amène désormais directement au dossier des captures d’écran.

La mise à jour la plus récente, découverte par le groupe Google News Telegram, offre un accès rapide aux captures d’écran enregistrées sur votre appareil et synchronisées avec Google Photos. Le raccourci est situé directement en haut de la page d’accueil, ce qui le rend beaucoup plus facile à remarquer.

Auparavant, vous deviez aller en bas de l’écran, appuyer sur l’onglet Bibliothèque, puis ouvrir le dossier Captures d’écran pour afficher ce type d’image. Le processus n’est en aucun cas compliqué, mais la nouvelle mise à jour est beaucoup plus pratique car elle vous fait gagner du temps à chercher vos captures d’écran.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

De plus, le bouton de raccourci indique combien de nouvelles captures d’écran ont été ajoutées au dossier. Ainsi, au lieu d’être toujours présent sur la page d’accueil, le bouton peut n’apparaître que lorsque de nouvelles captures d’écran sont prises. Cela a du sens car vous souhaiterez probablement ouvrir ce dossier après avoir pris quelques captures d’écran d’une liste de produits Amazon, par exemple, pour modifier l’image et apporter quelques modifications.

Google semble se retrousser les manches pour améliorer l’expérience utilisateur avec Photos. Plus récemment, il a ajouté un bouton « Plus comme ça » afin que vous puissiez facilement trouver des photos similaires à celle que vous regardez actuellement. Auparavant, l’application récupérait une mise à jour qui vous permettait de modifier la date et l’heure de prise d’une photo ou d’une vidéo.

On ne sait pas si Google Photos affiche un bouton similaire pour d’autres dossiers locaux ou s’il se limite uniquement aux captures d’écran. Cela dit, le nouveau raccourci semble faire son chemin vers la plupart des meilleurs téléphones Android dans le cadre d’une mise à jour côté serveur (via XDA Developers).