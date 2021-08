Le nouveau radar de Halo Infinite est affreux pour le multijoueur Arena Slayer

Capture d’écran : 343 industries / Microsoft

Au cours du week-end, 343 Industries a effectué un test technique pour Halo Infinite, permettant au grand public de se familiariser avec l’un des tireurs attendus de l’année. Dans la plupart des cas, le composant multijoueur d’Infinite est prometteur, capturant à la fois cette quintessence Halo tout en se sentant comme un jeu totalement nouveau. Il y a juste une chose qui ne va pas : le radar est complètement foutu maintenant.

Pendant des années, le radar de Halo a suivi un ensemble spécifique de règles faciles à comprendre. Si vous marchez ou courez, vous vous présentez sur le radar d’un ennemi. Si vous vous accroupissez, vous ne le faites pas. Il y a eu quelques permutations au fil des ans, y compris un ajustement bruyant de sa portée effective dans Halo 5, mais c’est le cadre de base de son fonctionnement.

Dans Halo Infinite, ces deux commandements sont par la fenêtre. Désormais, vous n’apparaissez sur le radar d’un ennemi que si vous sprintez, tirez ou si vous vous déplacez rapidement. (J’ai compris que cela signifiait des choses comme une chute ou peut-être une fermeture éclair quelque part avec le nouvel élément Grappleshot). En d’autres termes, vous pouvez marcher à une vitesse de marche spartiate totalement normale sans toujours vous enregistrer sur le radar d’un ennemi.

Contre les ennemis de l’IA, je n’ai pas vraiment saisi toute l’étendue des changements. Bien que les robots d’Infinite soient plus avisés que prévu, ils ne semblaient pas utiliser d’outils humains comme le radar ou avoir de vrais yeux. Mais pendant quelques heures dimanche soir, 343 Industries a ajouté Arena Slayer, un mode de jeu qui oppose deux équipes de quatre joueurs humains, à la version bêta de Halo Infinite. Et en affrontant des joueurs humains réels, les changements sont devenus immédiatement apparents.

Avec le nouveau radar, il est beaucoup trop facile de se laisser submerger par toute une équipe ennemie maintenant. Vous pourriez voir un ennemi sortir la tête de sa couverture de l’autre côté du chemin et vouloir vous diriger, confiant que vous pourriez gagner dans une fusillade en tête-à-tête. Mais si leurs trois autres coéquipiers se déplacent simplement à la vitesse de base – avec, encore une fois, aucun inconvénient tactique pour le faire – vous serez directement entré dans un deux, trois ou quatre contre un. Vous pourriez être assez bon à Halo. Vous êtes probablement encore en train de perdre ce combat.

Cela place également l’élément de camouflage actif davantage dans le territoire “OP”. Avec le camouflage actif activé, vous êtes effectivement invisible, à condition de marcher à la vitesse de marche standard raisonnable. Dans les précédents jeux Halo, le camouflage actif était un outil, une chose que les joueurs expérimentés pouvaient déployer efficacement dans des situations difficiles. Dans Halo Infinite, grâce au radar mis à jour, c’est devenu une véritable arme puissante, garantie de vous donner au moins un kill ou deux.

L’accroupissement d’Infinite est aussi désormais une action fondamentalement inutile. Ce n’est pas comme si les cartes Halo avaient un tas de couvertures à hauteur de taille. A quoi sert vraiment s’accroupir ? Vous faire bouger plus lentement ? Vous obliger à vous pencher pour des tirs à la tête ? Ni l’un ni l’autre n’est idéal, et aucune autre utilisation de l’accroupissement ne vient à l’esprit.

Sur les forums Halo Waypoint, la réception du nouveau radar et même pas amélioré à distance est mitigée. Certains semblent se réjouir du changement, affirmant que « c’est compétitif, allez dur ou rentrez chez vous ». D’autres, comme moi, détestent les changements, déclarant que l’ancien radar était “bien meilleur” tout en décriant Infinite comme “éclaté” et “une blague”. (Nous avons raison, mais je m’éloigne du sujet.) Rares sont ceux qui ont mis leur meilleur cosplay de Nancy Pelosi, affirmant leur indécision et refusant de prendre position dans un sens ou dans l’autre.

Je suis tout à fait pour les séries vénérables repoussant les limites, peaufinant des formules de longue date pour forcer les joueurs à développer de nouvelles stratégies. Après un week-end à jouer avec le vol, je ne changerais pas grand-chose au framework de base d’Infinite jusqu’à présent. Certains des nouveaux changements et ajouts, du fusil d’assaut renforcé aux gadgets à usage limité, sont plus que bienvenus et indiquent la volonté du jeu de défier les conventions de manière positive. Mais le radar est un cas dans lequel Halo Infinite n’a pas besoin et en fait ne devrait pas réinventer la roue.